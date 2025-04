Földmozgás

Erős földrengés rázta meg San Diegót és Dél-Kaliforniát

A herd of African elephants instinctively formed an "alert circle," intended to protect the younger elephants at the San Diego Zoo Safari Park this morning, as a 5.2 magnitude earthquake shook southern California. pic.twitter.com/g3v6ddMz5G — CBS News (@CBSNews) April 14, 2025

Helyi idő szerint hétfő délelőtt egy erős földrengés rázta meg San Diegót és Dél-Kalifornia nagy részét – a rengést Los Angelesben is érezni lehetett. Az első jelentések szerint a földrengés magnitúdója elérte a 6,7-es erősséget, azonban az amerikai földtani intézet (US Geological Survey) később 5,2 és 6 közé módosította a becsléseket.



A rengés helyi idő szerint délelőtt 10 órakor következett be, epicentruma Julian városától mintegy 4 kilométerre délre volt. A földmozgás hatására azonnali vészjelzést küldtek ki a lakosoknak: „Földrengés észlelve! Húzódj fedezékbe, kapaszkodj, védd magad!” – szólt a figyelmeztetés.



A rengés több háztartásban és üzletben is pánikot okozott. Az ABC 10 által megszerzett felvételeken látszik, ahogy a földrengés megremegteti a lakások világítótesteinek, bútorainak egy részét. Egy másik videón egy nő látható, aki a kanapéról felpattanva karjaiba kapja kisbabáját, és sietve menedéket keres. Egy másik felvétel egy rémült macskát mutat, amint döbbenten figyeli az ingadozó falakat.

A 6.2 magnitude earthquake struck near San Diego Country Estates, California at 10:08 AM today.

Tremors were felt across parts of Southern California and even reached into Mexico.

#SanDiego #Earthquake #California #BreakingNews

Stay safe and follow emergency updates! pic.twitter.com/9fqn5XWzVB — Sumit (@Asumi_6388) April 14, 2025

Egy férfi, aki épp a juliani Mountain Spirits italboltban tartózkodott, elmondta: „Három-négy gyors egymásutánban hallottam az üvegcsörömpölést. Egyszerűen elkezdtek a palackok lepotyogni a polcokról.”



A hatóságok eddig legalább hét utórezgést regisztráltak, köztük egy 3,9-es erősségűt. A San Diego megyei seriffhivatal közölte: egyelőre nincs tudomásuk személyi sérülésekről vagy komoly károkról. A Kaliforniai Közlekedési Hivatal ugyanakkor fotókat osztott meg azokról a sziklákról, amelyek az állam 76-os útjára zuhantak E Grade Road térségében, figyelmeztetve az autósokat az akadályokra.



A Metrolink OC ideiglenesen lezárta a sínpályát Oceanside és San Clemente között, az OC Line 608-as járatot pedig törölték, hogy biztonsági ellenőrzéseket végezzenek.



Gavin Newsom kormányzó hivatalát hivatalosan is tájékoztatták a történtekről, és a közlemény szerint a kormányzat már együttműködik a helyi hatóságokkal az esetleges károk felmérése és a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.



Todd Gloria, San Diego polgármestere az X közösségi oldalon számolt be a fejleményekről: „San Diego egy erős földrengésen van túl, ami Julian közelében pattant ki. Egyelőre nincs jelentős vagy látható kár a városban, de folyamatos kapcsolatban vagyok a helyi, állami és szövetségi szervekkel.”



A San Diego Állami Egyetem megerősítette, hogy sem sérülés, sem kár nem történt az intézményben. Ennek ellenére a diákokat elővigyázatosságból kikísérték az épületekből.



Riley Ozuna, a Julian Cafe & Bakery tulajdonosa szerint néhány csésze leesett ugyan, de „minden rendben van”.



A kaliforniai tűzoltóság helyi kapitánya, Thomas Shoots kapitány így nyilatkozott: „Nagyon megrázott bennünket a földmozgás – szó szerint is –, de szerencsére minden visszatérni látszik a normális kerékvágásba.”



Bár az esemény megrémítette a lakosságot, a gyors reagálásnak és a jól működő vészhelyzeti protokolloknak köszönhetően eddig elkerülhetőnek tűnik a komolyabb tragédia. A hatóságok azonban továbbra is éberségre intik a lakosságot az esetleges további utórezgések miatt.

A 5.2-magnitude earthquake shook Southern California on Monday, rattling items off shelves and walls. Officials reported no injuries or major damage. The earthquake was centered in San Diego County. pic.twitter.com/9CXqpWxOIw — The Associated Press (@AP) April 14, 2025