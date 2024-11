Világvége

A spanyol kormány szerint az állami intézmények megfelelően figyelmeztettek a valenciai áradásokra

A spanyol állami meteorológiai és hidrológiai szolgálatok megfelelő figyelmeztetéseket közöltek az özönvízszerű esőzések miatt kialakult, több mint 200 halálos áldozatot követelő, három hete bekövetkezett áradásokat megelőzően - hangsúlyozta Teresa Ribera ökológiai átmenetért felelős miniszterelnök-helyettes szerdán Madridban.



A tárcavezető a spanyol törvényhozásban adott tájékoztatást a minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények szerepvállalásáról az ügyben, miután a szerencsétlenség által leginkább sújtott Valencia tartomány elnöke a többi közt azt állította, hogy "töredezett, pontatlan és késői" információkat kaptak a területileg illetékes Júcari Hidrográfiai Konföderációtól.



Teresa Ribera időrendi sorrendben ismertette a tragédiai napjának történéseit, hangsúlyozva, hogy az aznap reggel kiadott legmagasabb szintű, vörös riasztás azért is volt rendkívüli, mert esőre, áradásra vonatkozó 400 figyelmeztetésből általában egy kap ilyen besorolást.



"Kétségtelenül ez a legrelevánsabb közlemény a teljes információs láncban, amely lehetővé teszi a korai válaszadást és a lakosság védelmét szolgáló legmegfelelőbb intézkedések azonosítását" - jelentette ki.



Hozzátette: a közzétett információk alapján több helyen már megelőző intézkedéseket hoztak, például a valenciai egyetemen a nap folyamán felfüggesztették az órákat, és több önkormányzat is hazaküldte a dolgozóit.



Teresa Ribera szerint a védelmi rendszer nem bukott meg, hanem az autonóm tartomány irányítása alá tartozó vészhelyzeti parancsnokság nem járt el megfelelően. "Nem sok haszna van, ha az, akinek reagálnia kell, nem tudja, hogyan tegye" - jegyezte meg, leszögezve, hogy a lakosság értesítése és a védelmi intézkedések meghatározása a régió vezetésének hatásköre.



A helyszíni beszámolók szerint a mobiltelefonokra este kiküldött vészhelyzeti riasztás akkor érkezett, amikor sok települést már elöntött az árvíz.

A miniszter beszélt arról is, hogy a történtek nyomán szükséges erősíteni a kockázatokkal és katasztrófákkal szembeni fellépés képességét, valamint fejleszteni kell a protokollizált döntéshozatalt. „Ez többé nem fordulhat elő" - hangsúlyozta.



Szólt arról, hogy a klímaváltozás hatásai már most is óriási fenyegetést jelentenek, Spanyolország "új hidrológiai valósággal néz szembe, amelyet szélsőségek jellemeznek", aszály és árvíz.



A spanyol parlament jobboldali ellenzéki pártjai nem fogadták el a miniszer válaszait, továbbra is a központi kormányt felelőssé téve a tragédiáért.



A spanyol konzervatív Néppárt (PP) közölte: európai parlamenti képviselőik továbbra sem támogatják, hogy Teresa Ribera megkapja a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős európai biztos posztját az új Európai Bizottságban.



Az október 29-én bekövetkezett természeti katasztrófában 227-en vesztették életüket: 219-an a valenciai régióban, egy ember Andalúziában, heten Kasztília-La Manchában; 8 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván.



A rendkívüli időjárás 78 települést érintett: sokan mindenüket elveszítették, amikor a sarat, hordalékot magával sodró árvíz betört a házakba, üzlethelyiségekbe, miközben autókat ragadott magával és mezőgazdasági termőterületeket árasztott el.



A spanyol központi bank szerdán közölte: a katasztrófa negatív hatása érezhető lesz az ország idei gazdasági teljesítményén is.



Előrejelzése szerint az eddig vártnál 0,2 százalékponttal kisebb növekedésre lehet számítani a negyedik negyedévben.