Migráció

Eurostat: tavalyhoz képest tovább növekedett februárban a menedékjog iránti kérelmek száma az EU-ban

Februárban az előző év azonos hónapjának adataihoz képest két százalékkal több, 75 445 nem uniós állampolgár nyújtott be első alkalommal nemzetközi védelem iránti kérelmet az Európai Unió valamely tagállamában- közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden.



A februári menekültügyi adatokat tartalmazó jelentés szerint a vizsgált hónapban hétezer volt azon nem uniós állampolgárságú menedékkérők száma, akik korábbi elutasítást követően ismételten benyújtották a kérelmüket, ez 7 százalékkal haladja meg a tavaly februárit (6540).



A kérelmezők februári száma valamelyest elmarad az idén januáritól (85 855).



Az előző hónapokhoz hasonlóan februárban is a szíriaiak alkották a menedékkérők legnagyobb csoportját (10 465), őket az afgán (6950) állampolgárságúak követték, megelőzve a venezuelaiakat (5800).



A menedékkérelmek 75 százalékát négy uniós országban, Németországban (19 490), Spanyolországban (13 600), Olaszországban (13 345) és Franciaországban (10 205) nyújtották be.



Az EU egészében százezer emberre februárban 16,8 olyan menedékkérő jutott, aki első alkalommal kért menedéket. Arányuk Cipruson (87,1) és Görögországban (52,5) volt a legmagasabb.



A vizsgált hónapban 2555 felnőtt kísérő nélküli kiskorú fordult a hatóságokhoz nemzetközi védelemért az Európai Unió valamely tagállamában, számuk decemberben 2315, januárban 2655 volt. A kiskorúak legtöbbje szíriai (710), afgán (470), egyiptomi (145), szomáliai (135) és guineai (110) volt. Közülük a legtöbben Németországba (1025), Hollandiába (385), Spanyolországba (240), Görögországba (215) és Olaszországba (190) érkeztek - tájékoztatott az uniós statisztikai hivatal.