Időjárás

Hetekig eltarthat a helyreállítás a Houstont sújtó vihar után, tovább kutatnak áldozatok után is

Hetekig is eltarthat az áramszolgáltatás helyreállítása a hurrikánerejű viharok sújtotta Houston egyes részein, és változatlanul zajlik a károk felmérése, valamint a kutatás további áldozatok után - közölték a texasi nagyváros hatóságai pénteken.



John Whitmere polgármester sajtótájékoztatóján négy megerősített halálos áldozatról beszélt, de hozzátette, hogy egy további ember halála is valószínűsíthető. Elmondta, hogy legkevesebb két ember halálát fák kidőlése okozta, egy személy pedig amiatt halt meg, hogy az erős szél ledöntött egy darut.



A Houstont is magába foglaló Harris megye vezető tisztségviselője, Lina Hidalgo közölte, hogy a hurrikánerejű szélben több elektromos elosztótorony is károsodott, amelyek helyreállításán folyamatosan dolgoznak a szakemberek, de a vihar következményeinek elhárítása inkább hetek, mint napok kérdése, amihez türelmet kért az érintettektől.



A csütörtöki és pénteki viharban összesen csaknem egymillió fogyasztónál szűnt meg az áramszolgáltatás Texas állam délkeleti részén, és további 215 ezer háztartás és vállalkozás maradt áram nélkül a szomszédos Louisiana államban.



Houstonban és környékén a pontosított közlések szerint minden iskolakörzet, összesen 400 ezer diák számára tanítási szünetet rendeltek el. A meteorológiai jelentések szerint az óránkénti 160 kilométeres sebességet meghaladó szélviharban több száz toronyház, köztük iroda-, lakó és szállodaépületek ablaka tört ki, törmelékkel borítva el Houston belvárosának utcáit. A hatóságok azt kérték a lakosságtól, hogy kerüljék el a belvárosi részt, a rendőrség pedig megerősítette az épületek őrizetét, hogy megelőzze a lehetséges fosztogatásokat.



Az Egyesült Államok déli államaiban péntekre további viharokat várnak, egyes helyeken tornádó is kialakulhat, legnagyobb eséllyel Louisiana és Alabama államban, míg Texas délkeleti részén árvízveszélyre figyelmeztettek. Houston környékét az elmúlt hetekben már több vihar sújtotta, a nagyváros közelében a San Jacinto folyó áradása miatt több száz embert ki is kellett telepíteni.



Az Egyesült Államokban, főként a középső államokban idén az április az átlagosnál jóval több vihart hozott, tornádók is jóval nagyobb számban alakultak ki a megszokottnál. Összesen 320 forgószél kialakulását jegyezték fel, ami több mint kétszerese az átlagosnak. A tornádókban több településen lakóházak tucatjai semmisültek meg, és épületek százai károsodtak súlyosan.