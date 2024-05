Járvány

Drámaian megugrott a húsevő kór Japánban

Rekordgyorsasággal terjednek Japánban a streptococcus toxikus sokk szindróma (STSS), egy potenciálisan halálos „húsevő” betegség által okozott állapot esetei - jelentette az NHK közszolgálati televízió.



A japán Nemzeti Fertőző Betegségek Intézete idén május 5-ig mintegy 801 STSS-es esetet regisztrált. Ez a szám közel háromszorosa a tavalyi év azonos időszakában regisztrált fertőzéseknek. Csak az idei év első három hónapjában Japán több mint 500 STSS-esetet jelentett az adatok szerint.



A szindróma, amelynek halálozási aránya akár 30% is lehet, akkor következik be, amikor a fertőzés az egész szervezetben elterjed. A szakértők szerint a baktériumot „húsevőnek” nevezik, mivel végtagok elhalását és több szervi elégtelenséget okoz. Az STSS által okozott tünetek közé tartozik a torokfájás, láz, hasmenés, hányás és letargia. A klinikusok arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés nyílt sebeken keresztül is bekövetkezhet.



A vírus leginkább a harmincas éveikben járó vagy annál idősebb embereket érinti. Egyes esetekben a betegség halálos kimenetelűvé válhat, különösen az idősek körében a medikusok szerint.



A japán esetek az A csoportú Streptococcus egy bizonyos törzséhez, az úgynevezett M1UK-hoz kapcsolódnak - mondták az egészségügyi szakértők. Ezt a törzset erősen fertőzőnek tartják, és a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ adatai szerint az elmúlt néhány évben világszerte emelkedett a száma.



Japánban a betegség esetei gyorsabb ütemben szaporodnak, mint tavaly, amikor a fertőzött betegek száma elérte a 941-et, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb szám volt - jelentette az NHK.



Márciusban az STSS-esetek megugrása miatt a Reuters szerint az észak-koreai labdarúgó-válogatott hirtelen lemondta a Japánban megrendezett világbajnoki selejtező mérkőzést.



A betegség nem olyan légúti betegség, mint a tüdőgyulladás vagy a Covid-19, így nem valószínű, hogy világjárványhoz vezetne, mondta Hitoshi Honda, a Fujita Egészségügyi Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó professzora márciusban.



„Ez egy cseppfertőzés” - mondta Honda. „A kézhigiénia rendkívül fontos az invazív streptococcusfertőzések megelőzésében”.



A fertőzés ugrásszerű terjedésének oka nem világos a japán

egészségügyi hatóságok szerint. A szakértők azonban megjegyzik, hogy a torokgyulladásos megbetegedések száma azóta emelkedett Japánban, amióta enyhítették a Covid-ellenes intézkedéseket.