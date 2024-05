Texasban emberek százait kellett kimenekíteni árvizek miatt

Az amerikai tagállam délkeleti részén, Houston környékén közigazgatási illetékesek szerint mintegy 300 embert menekítettek ki részben vízi úton, közülük többeket háztetőkről, valamint egyeseket az elárasztott autóutakról. A legsúlyosabb helyzet a San Jacinto folyó és víztározója, a Lake Houston áradása miatt alakult ki. A víz házak százait öntötte el.



A folyó vízszintje pénteken alig néhány centiméterrel maradt el a Harvey-hurrikán idején, 2017-ben elért rekordtól. Értesülések szerint a természeti katasztrófának halálos áldozatai nincsenek, és súlyosabb sérültekről sem adtak ki jelentést. Az árvizek által fenyegetett településeken több ezer ember számára kötelező kitelepítést rendeltek el.



A Houston nagyvárostól északkeletre fekvő Livingston-tó környékén az elmúlt egy hétben összesen mintegy 500 milliméternyi eső hullott, míg a Houstont is magába foglaló Harris megyében 300 milliméter, ami a teljes éves csapadékmennyiség negyede.



Texas szövetségi állam megyéinek harmadában Greg Abbott kormányzó döntése értelmében már korábban veszélyhelyzet volt érvényben, amit most több helyen kiterjesztettek. Texast a hét első felében heves viharok, köztük tornádók érték, amelyek szintén jelentős károkat okoztak.



A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap a térségben újabb komolyabb esőzések, helyenként felhőszakadások lesznek, de a jövő héten száraz és napos idő várható, ami segíthet az árvizek utáni kárelhárításban.

🇺🇸 MAJOR FLOODS HIT COLLEGE STATION, TEXAS



The area again saw flooding, power outages, small hail, washed-out roads, and wind damage following storms that began Saturday and continued into the early morning hours of Sunday.



Source: KBTXpic.twitter.com/lHDkUAc7dG pic.twitter.com/RTBHyIMync