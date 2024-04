Katasztrófa

Halálos áldozatokat követelő esőzés sújtotta Ománt, az árvíz egy iskolabuszt is elsodort - videó

Legalább tizenhét halálos áldozatot követelt Ománban a villámáradásokat okozó heves esőzés, az árvíz egy iskolásokat szállító buszt is elsodort - jelentették hétfőn az ománi hatóságok.



A halálos áldozatok számát a polgári védelem tette közzé. A legtöbben az ország északkeleti részén haltak meg. A régió elárasztott területein élők evakuálásával a rendőrséget és hadsereget bízták meg - közölte az ománi állami hírügynökség.



Az ománi katasztrófavédelem korábbi jelentésében még tizenkét halálos áldozatról számolt be, köztük egy buszban utazó csoportról, akiket egy heves áradás magával rántott. Az incidensek során két felnőtt, kilenc diák és egy külföldi állampolgár is életét vesztette. A hatóságok további öt személyt ekkor még eltűntként kerestek.



A szultánságban gyakran okoznak villámáradásokat a heves esőzések.



Omán mellett az Egyesült Arab Emírségekben és az Arab-félsziget többi részén is heves esőzések várhatók. Dubajban a hatóságok hétfőn és kedden számítanak heves esőkre, az állami iskolákban kedden és szerdán online oktatást rendeltek el.



