Illegális bevándorlás

Bakondi György: tavasszal jelentősen nő az illegális migráció

A tavaszi időszakban jelentős a növekedés az illegális migrációban, és ez egyre fojtogatóbban hat a célországokra - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Bakondi György azt mondta: Spanyolországban több száz százalékos az illegális migráció növekedése, az olasz partoknál szinte tűrhetetlen a helyzet, Ciprusra pedig Libanonból és Líbiából "óriási tömegek" érkeznek.



A görög szigeteken is van új jelenség: már nemcsak Törökország, hanem Tunézia, Marokkó, Líbia és Libanon felől is érkeznek nagy számban afrikaiak az országba - ismertette.



Bakondi György elmondta, az Európai Unió új szabályok életbe léptetésére készül, amelyek rögzítik a kötelező kvóták szerinti szétosztást egy általános és egy kritikus helyzetre, emellett táborok létrehozását is a külső határ menti országokban, így Magyarországon is.



Az EU ki is mondta, hogy nem a biztonság az első, hanem bizonyos szociális, jóléti és menekülteket segítő meggondolások, amelyek tulajdonképpen új, legális útvonalakat szeretnének nyitni az érkezőknek - tette hozzá.



A főtanácsadó közölte, a migráció láthatóan kiemelt kampánykérdés lesz az európai uniós választásokra készülő országokban. Szerinte az európai kampányban és a magyar helyzetben is célszerű, ha az unióba készülő valamennyi párt definiálja álláspontját a migráció, a gender és a háború kérdésében.



Bakondi György úgy véli, mindhárom ügy olyan, amelyben megkerülhetetlen, hogy a pártok a valóságnak megfelelő véleményeket fogalmazzanak meg a kampányban.



Hozzátette, az EU mindent megtesz majd, hogy az illegális migráció negatív hatásait a kampány alatt ellensúlyozza.



A főtanácsadó kiemelte, Magyarország kormánya a magyar emberek akaratával és az alaptörvény előírásaival összhangban nem tartja kivitelezhetőnek a Brüsszelből meghatározott elgondolást.



A kormány reményei szerint az új összetételű Európai Parlament és Európai Bizottság "nem homályos ideológiai célok megvalósítását tűzi ki célul", hanem valóban kardinális jogi, államszervezési és nem utolsósorban jogállami biztonsági kérdésként tekint majd az illegális migrációra - mondta Bakondi György.