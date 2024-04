Gátszakadás Orszkban

Házak ezreit árasztotta el a víz Oroszországban, miután átszakadt egy gát - videó

Több mint 2500 házat öntött el az árvíz a Kazahsztánnal határos oroszországi Orenburgi területen, miután a hegyvidéki Orszk városában átszakadt egy gát - jelentette a regionális kormány sajtószolgálata.



A Telegramon közzétett közlemény szerint több mint 4000 embert evakuáltak a katasztrófazónából.



Orszkban, ahol a szakadás történt, mintegy 600 házat öntött el a víz - jelentette korábban szombaton az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma (EMERCOM).



Miután az Ural folyó a jégolvadás miatt veszélyes szintre emelkedett, pénteken az egész térségben rendkívüli állapotot hirdettek.



Az Urál általában tavasszal szokott áradni, de a heves esőzések és a hőmérséklet hirtelen emelkedése miatt a folyó Orszk közelében csaknem egy méterrel magasabbra emelkedett a normálisnál.



A folyó átszakította azt a gátat, amely rendszerint elvezeti a víztömeget a várostól, és pénteken késő este elkezdte elárasztani Orszk óvárosát. A gáton két szivárgást találtak néhány órával a gátszakadás előtt. A helyi hatóságok szerint közel 11 ezer ember lehet az árvíz sújtotta övezetben, és akár 4200 ház is érintett lehet.



Az elsősegélynyújtók pénteken késő este kezdték meg az emberek evakuálását. Az EMERCOM több mint 530 szakembert vetett be; szombatig 125 jármű és 75 vízi jármű vett részt a mentésben - közölte a minisztérium.



A helyi hatóságok arra figyelmeztetik a lakosokat, hogy csomagolják össze az iratokat, a legfontosabb holmikat és a háziállatokat, és menjenek a kijelölt ideiglenes menedékhelyekre.



Az EMERCOM közlése szerint több tucat nehézipari járművel erősítik a gát megrongálódott részeit.



A minisztérium által közzétett videón látható, amint a személyzet kétéltű járművekkel végzi az evakuálást.



A 190 ezer lakosú Orszkból mintegy 230 embert, köztük 73 gyermeket evakuáltak ideiglenes óvóhelyekre, mivel a víz továbbra is emelkedik - tették hozzá.