Világvége

Rettegnek az amerikaiak, hogy a sok természeti katasztrófa az Isten haragja

Az Egyesült Államok keleti partvidékén pénteken bekövetkezett földrengés és az április 8-i teljes napfogyatkozás Isten haragját jelenti az ország számára, hogy térjen meg - mondta Marjorie Taylor Greene amerikai kongresszusi képviselő pénteken.



"Isten erős jeleket küld Amerikának, hogy jelezze nekünk, térjünk meg. Földrengések és napfogyatkozások és még sok minden más is jön" - mondta Greene az X közösségi médiaplatformon keresztül közzétett nyilatkozatában.

Greene elmondta, hogy imádkozik azért, hogy az USA figyeljen az ilyen jelekre.



Korábban pénteken egy 4,8-as erősségű földrengés történt New York közelében. A földrengés a környékbeli repülőtereken leállásokat eredményezett, de életveszélyes helyzetekről nem érkezett jelentés - közölte Kathy Hochul New York kormányzója.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsa éppen a palesztinai helyzetről tárgyalt, amikor az ENSZ székházának épülete a földrengés következtében rázkódni kezdett, ami miatt az ülést rövid időre meg kellett szakítani. Az ülés azonban nem sokkal később folytatódott.



Április 8-án teljes napfogyatkozás lesz látható az Egyesült Államokban. Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold eltakarja a Napot, miközben a Nap és a Föld között halad el. A napfogyatkozásoknak a történelem során vallási jelentőségük is volt, vagy természetfeletti erőknek tulajdonították őket.