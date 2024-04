Földmozgás

Megrengett a föld New Yorknál - videó

Közepes erősségű földrengés volt pénteken délelőtt az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, a New York és Philadelphia közötti sűrűn lakott területen, az első jelentések szerint emberéletben nem esett kár, és sérültek sincsenek.



A földmozgás nyomán azonnal ellenőrzéseket rendeltek el a kritikus fontosságú közlekedési infrastruktúrán, ami fennakadásokat okozott a közúti, vasúti és légiforgalomban. Több érkező repülőjáratot átirányítottak a New York melletti Newark repülőtere helyett a Pennsylvania állambeli Allentown repülőterére, és az induló járatokat is a földön tartották a felülvizsgálat idejére.



Keleti partvidék New York városát is magába foglaló sűrűn lakott térségében észlelt 4,8-es erősségű földmozgás nyomán a hidakat, felüljárókat, alagutakat és a repülőtéri kifutópályákat vizsgálták át repedések, törések után.



Eric Adams, New York polgármestere délben tartott sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy az előzetes értékelés szerint a földrengés nem eredményezett emberi biztonságot veszélyeztető károkat, és a kulcsfontosságú infrastruktúrára nézve sincsenek kockázatok.



Joe Biden elnök New Jersey állam kormányzójával telefonon közölte, hogy szükség esetén szövetségi források rendelkezésre állnak a helyreállításra.



A földmozgás epicentruma New Jersey állam területén, Lebanon városa közelében volt, New Yorktól 70 kilométerre nyugatra, Philadelphiától 80 kilométerre északra. A rengéseket mintegy 42 millió embernek otthont adó térségben lehetett érezni.

A 4.8 magnitude earthquake hit several states in the U.S. Northeast, including New York, New Jersey and others. Here's what to know about the quake. https://t.co/1LGkfZ7oUt pic.twitter.com/IjA9mkSKIa — CBS News (@CBSNews) April 5, 2024