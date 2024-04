Katasztrófa

Brutális erősségű földrengés rázta meg Tajvant - videó

Erős, 7,2-es földrengés rázta meg Tajvant helyi idő szerint szerdára virradóra, épületek és autópályák rongálódtak meg, négy ember életét vesztette, és legalább 57-en megsebesültek.



A tajvani kormány tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma a keleti, ritkán lakott hegyvidéki régióban található Hualien megyében volt. Legalább 26 épület dőlt össze, többen a romok alatt rekedtek, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.



Az elmúlt 25 év legnagyobb földrengése a reggeli órákban történt, amikor az emberek munkába indultak. A vonat- és metróközlekedést is felfüggesztették, a földrengés utakat és autópályákat rongált meg.



A hatóságok közölték, hogy csak egy viszonylag enyhe, 4-es erősségű rengésre számítottak, ezért nem küldtek riasztást.



A Japán Meteorológiai Hivatal szerdán reggel cunamiriadót adott ki a déli Okinawa prefektúra szigeteire, de végül csak egy 30 centiméteres hullámot észleltek, így feloldották, és a tartomány repülőtere (Naha) is újból megkezdte működését.



"Japán készen áll arra, hogy a szerdai nagy erejű földrengést követően minden szükséges támogatást megadjon Tajvannak" - közölte X-en közzétett bejegyzésében Kisida Fumio japán miniszterelnök.



Tajvan tektonikus lemezek találkozásánál fekszik a Dél-kínai-tengeren ezért gyakoriak a földrengések. 2016-ban több mint százan vesztették életüket a sziget déli részén egy földrengésben, 1999-ben pedig egy 7,3-as erősségű földmozgás kétezernél is több ember életét követelte.

WATCH: Several buildings have collapsed in Hualien, Taiwan, after a 7.4 magnitude earthquake struck on the east coast of Taiwan. pic.twitter.com/3EIfT9PIGe — NBC News (@NBCNews) April 3, 2024