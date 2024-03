Világvége

A globális termékenységi válság a világ népességének 97%-át fenyegeti

A globális termékenység csökken, és 2021-ben az országok és területek több mint felében a pótlási szint alatt lesz a termékenységi ráta.Az előrejelzések szerint 2050-re a világ termékenységi arányszámainak 75 százaléka nem lesz elegendő a népességszám fenntartásához.



Az Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet (IHME) tudósai a fenyegető globális termékenységi válságra figyelmeztettek, amely az évszázad végére átformálhatja a népesedési dinamikát.



A The Lancet című folyóiratban közzétett megállapítások szerint a termékenységi ráta szinte minden országban a jelenlegi népességszám fenntartásához szükséges szint alá zuhan.



Stein Emil Vollset, a seattle-i Washingtoni Egyetem Egészségügyi Mérések és Értékelések Intézetének (IHME) vezető kutatója és a tanulmány társszerzője hangsúlyozza, hogy ez a tendencia élesen szembeállítja majd a "baby boomot" és a "baby bust" előtt álló nemzeteket.



Az alacsony jövedelmű országokban, amelyek már most is gazdasági és politikai instabilitással küzdenek, várhatóan megugrik a születések száma, míg a gazdagabb nemzeteknél csökkenő születési arányszámok tapasztalhatók.



A tanulmány, amely az 1950 és 2021 között a Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (A betegségek, sérülések és kockázati tényezők globális terhei tanulmány) részeként gyűjtött adatokra támaszkodik, riasztó képet fest.



A tanulmány előrejelzése szerint 2050-re az országok és területek 76 százaléka (204 országból 155) a pótlási szintnél alacsonyabb termékenységi rátát fog regisztrálni, és ez a szám 2100-ra várhatóan 97 százalékra (198 ország) emelkedik.



A kutatók szerint a század végére az élve születések több mint egyharmada várhatóan az alacsony és az alacsonyabb közepes jövedelmű országokban fog bekövetkezni, és ennek több mint fele a szubszaharai Afrikában összpontosul.



Ez az eltolódás az egy nőre jutó átlagos gyermekszám globális csökkenését tükrözi, amely az 1950-es nagyjából 5 gyermekről 2021-re 2,2-re esik vissza.

Ennek mélyreható következményei vannak. Az egy nőre jutó 1,1 gyermek alá csökkenő termékenységi rátával olyan országok, mint Dél-Korea és Szerbia, jelentős munkaerő-csökkenési problémákkal néznek szembe.



Vollset hangsúlyozta, hogy a korlátozott erőforrásokkal rendelkező országoknak sürgősen el kell tartaniuk a gyorsan növekvő népességet a bizonytalan politikai, gazdasági és környezeti feltételek közepette.



Eközben a magas jövedelmű országokban a csökkenő termékenységi arányszámok részben a nők oktatásában és foglalkoztatási lehetőségeiben elért előrelépéseknek köszönhetőek - de azt is aláhúzzák, hogy más régiókban javítani kell a fogamzásgátláshoz és az oktatáshoz való hozzáférést.

Natalia Bhattacharjee, a tanulmány egyik vezető társszerzője szerint a népesség csökkenésével az országok egyre inkább a tömeges bevándorlásra támaszkodhatnak a gazdasági növekedés fenntartása érdekében.