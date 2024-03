Világvége

UNICEF Magyarország: a víz hiánya 190 millió gyermek életét veszélyezteti a világban

A víz hiánya az UNICEF felmérése szerint 190 millió gyermek életét veszélyezteti a világban - hívja fel a figyelmet az UNICEF Magyarország a víz világnapján.



"Ha nincs víz, akkor nincs mit inniuk az embereknek, jószágaik és terményeik is elpusztulnak, ami súlyos kiszáradáshoz és éhínséghez vezet, nincsenek megfelelő higiénés körülmények, amik az alapvető, biztonságos életkörülményeket tennék lehetővé, nincs lehetőség a fertőtlenítésre, ami megelőzhetné, hogy a járványok és fertőzések elhatalmasodjanak és tömegesen pusztítsanak" - írták az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.



A tíz legsúlyosabb válságban lévő országban a gyermekek közel egyharmada nem jut hozzá otthon a tiszta ivóvízhez, kétharmaduk pedig nem rendelkezik az olyan alapvető higiéniai szolgáltatásokkal, mint a vezetékes ivóvíz vagy a szennyvízelvezetés. A klímaválságban leginkább érintett országok között vannak Benin, Burkina Faso, Kamerun, Csád, Elefántcsontpart, Guinea, Mali, Niger, Nigéria és Szomália.



Ezekben az országokban a legmagasabb a szennyezett vízhez köthető gyermekhalálozások mértéke. A közlemény szerint világszerte naponta több mint ezer öt éven aluli gyermek veszíti életét vízhiányhoz köthető okok miatt, akik közül minden harmadik a tíz legveszélyeztetettebb ország egyikébe születik.







Figyelmeztetnek arra, hogy a kolera elterjedése is a biztonságos vízhez való hozzáférés hiányára és az elégtelen higiénés körülményekre vezethető vissza. A járvány 2021 óta világszerte rohamosan terjed, 2022-ben 473 000 esetet jelentettek az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), a megbetegedések száma az előző évhez képest megduplázódott. A 2023-ra vonatkozó adatok további növekedést mutatnak, több mint 700 000 esetet jelentenek - írták.



A közlemény szerint az UNICEF 2023-ban 23,2 millió embert juttatott elegendő mennyiségű tiszta vízhez fúrt kutakat és napelemmel működő vízellátó rendszereket építve.