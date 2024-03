Erdőtüzek tucatjai ellen küzdenek az Egyesült Államok keleti hegyvidékén

Erdőtüzek sújtják az Egyesült Államok keleti hegyvidéki részét Maryland államtól Észak-Karolináig.



A csütörtökön közölt összesítések szerint az Appalache-hegység középső részén a legsúlyosabb a helyzet, Nyugat-Virginia és Virginia államokban. Az egyik legnagyobb kiterjedésű tűz a Virginia állambeli Rockingham megyében alakult ki, ez 2000 hektáron perzselte fel az erdőt.



Egy szomszédos megyében a tűzvész miatt szünetel a tanítás, egy középiskolában pedig a kiköltöztetések esetére szükségszállást alakítottak ki.

Virginia állam környezetminőségi hivatala légszennyezettségi figyelmeztetést adott ki a füst miatt, amelyben a szabadtéri tevékenység korlátozását kéri.



Nyugat-Virginia erdészeti hatósága szerdán fokozott körültekintésre hívta fel a figyelmet az erdőkben a tavaszi szezonban.



A lángok terjedését az érintett államokban segíti a hideg, de rendkívül száraz és szeles időjárás. Szokatlan módon a levegő páratartalma nem haladja meg a 15-20 százalékot, ami elősegíti a tüzek kialakulását, és egy szikrából a száraz aljnövényzetben könnyen alakul ki tűz. Szerdán a hegyvidék egyes részein a széllökések sebessége elérte az óránkénti 95-100 kilométert.



Az erdőtüzek és szél a térségben mintegy 10 ezer fogyasztónál okoztak áramkimaradást.

Video from several Pendleton Co West Virginia fires tonight. Taken by Rick Gillespie. He has 7 fires that started in Pendleton, all are under control and contained tonight pic.twitter.com/Vxv6zR8IU8