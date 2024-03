Világvége

Dél-koreai tudósok laboratóriumban tenyésztett marhahúst hoztak létre

Dél-koreai kutatók sikeresen infundáltak nyers rizsszemeket marhahússejtekkel, hogy létrehozzanak egy szerintük fenntartható, megfizethető és környezetbarát fehérjeforrást. Ez a "marhahúsos rizs" az első ilyen jellegű termék - mondta Jinkee Hong, a szöuli Yonsei Egyetem professzora, aki a Matter című folyóiratban e hónapban közzétett kutatás vezetője volt.



Ezt a fehérjében gazdag szemcsét, amely úgy néz ki, mint a bolyhos rózsaszínű rizs, először halzselatinnal vonták be, ami lehetővé teszi, hogy a marhahús izom- és zsírsejtjei a szemcséhez kapcsolódjanak. Ezután a kutatók marhaizom- és zsír őssejteket helyeztek a rizsszembe, amelyet egy Petri-csészében kilenc-11 napig hagytak tenyészni.



A rizsszemek porózusak és stabil szerkezetűek, ami azt jelenti, hogy szilárd állványzatot biztosíthatnak az állati eredetű sejtek elhelyezésére. A rizsszemek, amelyekben alacsony az allergia előfordulása, olyan molekulákat tartalmaznak, amelyek segíthetnek táplálni és serkenteni ezeknek az új sejteknek a növekedését, így ideális forrása lehet ennek a hús-alternatív ételnek.



"Képzeljük el, hogy az összes szükséges tápanyagot a sejtkultúrás fehérje rizsből nyerjük" - mondta Sohyeon Park, az elsődleges szerző. "A rizsnek már így is magas a tápanyagtartalma, de a haszonállatokból származó sejtek hozzáadásával tovább növelhetjük azt."



"A szükséges fehérjét általában állattenyésztésből nyerjük, de az állattenyésztés sok erőforrást és vizet fogyaszt, és sok üvegházhatású gázt bocsát ki" - mondta Park.



A becslések szerint a marhahúsból készült rizs minden egyes 110 gramm előállított fehérje után kevesebb mint 6,27 kilogramm CO2-t bocsát ki, míg a marhahús közel 50 kg-ot.

A költségek is jelentősen eltérnek: a marhahúsos rizs körülbelül 2,23 dollárba kerülhet kilogrammonként, míg a marhahús 14,88 dollár körüli összegbe. Az ENSZ adatai szerint pedig az állattenyésztés évente 6,2 milliárd tonna CO2-ért felelős, amely a légkörbe kerül.



A kutatók megállapították, hogy az általuk készített rizs 8%-kal több fehérjét és 7%-kal több zsírt tartalmaz, mint a hagyományos rizs. A rizs emellett szilárdabb és ridegebb volt, és "marhahússal és mandulával kapcsolatos" szagot árasztott.



"Főzéskor a rizs megtartja hagyományos megjelenését, de egyedi aromakeveréket hordoz, beleértve a húsra jellemző enyhe diósságot és umamit" - mondta Hong. "Bár nem pontosan utánozza a marhahús ízét, kellemes és újszerű ízélményt nyújt".



"Különböző kísérő ételekkel próbáltuk ki, és számos ételhez jól párosítható" - tette hozzá.



Bár a marhahúsos rizs alacsony élelmiszerbiztonsági kockázattal jár és viszonylag könnyen feldolgozható, a kutatók szeretnék megtalálni a módját annak, hogy növeljék a rizs tápértékét, mielőtt forgalomba kerülhetne.



"Nem számítottam arra, hogy a sejtek ilyen jól fognak növekedni a rizsben" - mondta Park. "Most a lehetőségek világát látom ebben a gabonaalapú hibrid élelmiszerben. Egy nap szolgálhatna éhínség esetén élelmiszersegélyként, katonai fejadagként vagy akár világűrbeli élelmiszerként is."