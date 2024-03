Energiaválság

Az Egyesült Államok keleti partvidékén elektromos hálózatra kapcsolták az első jelentős tengeri szélerőműparkot

A New York államhoz tartozó Montauk Point közelében található, 12 áramtermelő turbinából álló, South Fork Wind névre keresztelt létesítményt hivatalosan most csatlakoztatták rá az áramhálózatra.



Kathy Hochul, New York állam kormányzója úgy fogalmazott, hogy ez csak a kezdet, és mutatja azt, hogy New York állam "nagy lépésekben megy előre" a klímabarát megoldásokat tekintve annak érdekében, hogy a jövő generáció számára elkerülhetővé váljon egy, a klímaváltozás miatt veszélyessé váló világ.



Az új szélerőműpark teljesítménye évente 132 megawatt, ami 70 ezer háztartást képes elektromos árammal ellátni. A beruházást egy dán fejlesztő-kivitelező, az Orsted valósította meg.



New York állam februárban két újabb hasonló energetikai programot jelentett be, amelyek összesen egymillió háztartás számára jelenthetnek áramforrást. A Joe Biden elnök vezette adminisztráció a megújuló energiaforrásokra való átállás érdekében az Egyesült Államok partvidéki területein már hat helyszínt fogadott el szélerőműparkok felépítése számára.



A New York-i South Fork Wind létesítmény dán kivitelezője és más energetikai vállalatok ugyanakkor tavaly visszaléptek több fejlesztéstől az Egyesült Államok északkeleti partvidékén arra hivatkozva, hogy azok pénzügyileg nem valósíthatók meg. Egyebek mellett a magas inflációra, a beszállítói láncok akadozására, valamint a hitel- és építőanyag-költségek emelkedésére hivatkoztak.