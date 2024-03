Életmód

Növekszik a szexuális úton terjedő fertőzések száma az EU-ban - jelentés

Európában "aggasztóan" megnőtt a szexuális úton terjedő fertőzések száma - figyelmeztetett egy uniós ügynökség, amely a járvány utáni kockázatosabb szexuális viselkedést okolja mindezért.



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) közzétett éves járványügyi jelentése az Európai Unió tagállamaira és az Európai Gazdasági Térségre (Izland, Liechtenstein és Norvégia) vonatkozó, 2022-es megállapításokat ismertette.



A dokumentum szerint az EU/EGT-szerte "aggasztó" és "jelentős" növekedést tapasztaltak 2021-hez képest a bakteriális fertőzések, például a szifilisz, a gonorrhea és a klamídia esetei. A gonorrhoea megbetegedések 48%-kal, a szifiliszes esetek 34%-kal, a klamídiás esetek pedig 16%-kal nőttek - áll a dokumentumban. A jelentés nem közölt számadatokat a vírusos nemi úton terjedő nemi betegségekre, például a HIV-re és a hepatitisre vonatkozóan.



Andrea Ammon, az ECDC igazgatója a szexuális egészségügyi felvilágosítást, a tesztelési és kezelési szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést, valamint a nemi úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos megbélyegzés elleni küzdelmet nevezte meg a probléma kezelésének módjaként.



"Sajnos a számok egy olyan rideg képet festenek, amely azonnali figyelmet és cselekvést követel" - mondta egy sajtókonferencián.



"Ezek a számok - bármennyire is nagyok - valószínűleg csak a jéghegy csúcsát jelentik, mivel a felügyeleti adatok alábecsülhetik a szifilisz, a gonorrhea és a klamídiák valódi terhét, mivel az egyes országokban eltérőek a vizsgálati gyakorlatok, a szexuális egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a jelentéstételi gyakorlat" - tette hozzá az Euractiv által idézett Ammon.



Bár a szexuális úton terjedő fertőzések, mint a klamídia, a gonorrhea és a szifilisz, kezelhetőek, mégis súlyos szövődményekhez vezethetnek, beleértve a krónikus fájdalmat és a meddőséget, ha nem kezelik őket - jegyzi meg a jelentés.



A nemi úton terjedő fertőzések száma évek óta emelkedik az EU/EGT-ben, bár a 2020-2021-es COVID-19 világjárvány idején ez megállt, mivel a kormányok társadalmi elszigetelési intézkedéseket vezettek be, amelyek arra kényszerítették az embereket, hogy otthon maradjanak és kerüljék a társadalmi kapcsolatokat.



Az ECDC a kockázatosabb szexuális viselkedés növekedését, valamint a jobb felügyeletet és az otthoni tesztelés elterjedését nevezte meg a tartós emelkedés okaként.



A legfrissebb adatok szerint a fertőzések megugrása a fiatal heteroszexuálisok körében, és különösen a fiatal nők körében a járvány utáni szexuális viselkedés megváltozásának tulajdonítható - közölte az uniós ügynökség.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világjárvány előtt, 2019-ben a bakteriális nemi úton terjedő fertőzések bejelentett száma minden idők legmagasabb értékét érte el Európában.