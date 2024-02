Kaliforniában több halálos áldozata van az elmúlt napok viharos időjárásának - drámai videók

A összegzések szerint az úgynevezett "atmoszferikus folyó" kiterjedt csapadékzóna a legsúlyosabb károkat Kalifornia déli részén okozta, ahol több helyen is áradásokat keltett.



Los Angeles városában vasárnap és kedd között mintegy 225 milliméternyi csapadék hullott le, ami megközelíti az egy teljes év átlagának megfelelő mennyiséget. A vasárnap és a hétfő a városban minden idők harmadik legcsapadékosabb két napjának számít.



Csak Los Angeles térségében 307 földcsuszamlásról és sárlavináról tettek bejelentést.



Santa Barbara megyében az esőzés alámosott több épületet egy magasparton, aminek következtében mintegy 45 embert telepítettek ki. Az államban több tucat épület esetében rendeltek el statikai felülvizsgálatot, hogy továbbra is biztonságban lakhatók-e.



A hatóságok az állam több részén is arra kérték a lakosságot, hogy ne induljanak el autóval, ennek ellenére több esetben kellett járműveket és utasaikat elárasztott utakról kimenteni.



Az eddig bejelentett hat halálos áldozat közül négy Kalifornia északi részén vesztette életét kidőlő fák következtében, két ember pedig a leghevesebb esőkkel sújtott déli területeken halt meg.



Kaliforniában a viharos időjárással hozzák összefüggésbe egy katonai helikopter lezuhanását. A jármű roncsait szerdán találták meg, a fedélzetén utazó 5 tengerészgyalogos sorsát egyelőre nem közölték, ahogy az eset pontos okait sem.



Az állam területén fák kidőlése miatt 250, míg alámosott utak miatt 160 esetben kellett kivonulnia a mentőegységeknek.



Az összegzések szerint a Kalifornia állam északi hegyvidéki területén - Ward Mountain és Palisade Tahoe térségében - a legerősebb széllökések meghaladták, illetve megközelítették az óránkénti 250 kilométeres sebességet, és még több helyen 200 kilométeres sebesség közelében voltak.



Gavin Newsom kormányzó az állam több déli megyéjében a hétvégén veszélyhelyzetet hirdetett megelőzési és mentési munkálatok megkönnyítésére.

A state of emergency has been declared in parts of Southern California as the US state saw months' worth of rain in a single day: pic.twitter.com/4gakGRryIf

A road in California's Mojave Desert was washed away by floods after the region was soaked with torrential rain.



Parts of California have been hit with heavy rainfall over the past few days as a result of an atmospheric river. pic.twitter.com/mQVODdCveO