Az EU 400 millió euróval támogatja a 2023-as földrengés utáni helyreállítást Törökországban

Az Európai Bizottság 400 millió eurós (mintegy 152 milliárd forint) megállapodást ír alá Törökországgal az országot 2023 elején sújtó földrengés utáni helyreállítás támogatására - közölte a brüsszeli testület szerdán.



Az uniós bizottság szerint az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) nyújtott támogatás az infrastruktúra helyreállítását, az egészségügy, az oktatás, valamint a víz- és szennyvízgazdálkodás, illetve átmeneti szállás biztosítását segíti. A pénzből a török kormány a kulturális örökség védelmét szolgáló intézkedéseket is finanszírozhat - írták.



Az Európai Bizottság a támogatást egy részletben folyósítja Törökország számára. A kifizetés napjától számítva Ankarának 18 hónap áll rendelkezésére a pénzeszközök felhasználására, és ezen időszak után 6 hónappal végrehajtási jelentést kell benyújtania.



A brüsszeli közlemény Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős uniós biztost idézte, aki elmondta: a 400 millió eurós támogatás az eddigi legnagyobb pénzügyi hozzájárulás, amelyet az EUSZA keretében az EU egy tagjelölt országnak juttat a pénzügyi alap 2002-es létrehozása óta. A támogatás része annak az 1 milliárd eurós pénzügyi csomagnak, amelyet az EU a 2023 márciusában rendezett nemzetközi adományozói konferencián jelentett be Törökország számára - közölte.



Az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa által rendezett konferencián az adományozók összesen 7 milliárd euró összegű támogatásra tettek ígéretet a 2023-as törökországi és a szíriai földrengés által érintettek számára - emlékeztetett az uniós bizottság.



Tavaly február elején több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét, a legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. A földmozgások halálos áldozatainak száma meghaladta az ötezret, több mint huszonkétezren megsebesültek. Törökországban megközelítette az ötezret összedőlt épületek száma, amelyekből közel nyolcezer túlélőt mentettek ki.