Világvége

A rákos megbetegedések 77%-kal fognak emelkedni - WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákellenes ügynökségének előrejelzése szerint 2050-re 35 millióra emelkedik a rákos megbetegedések száma világszerte - ez 77%-os növekedést jelent a 2022-es adatokhoz képest.



A WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) által csütörtökön közzétett előrejelző adatok szerint a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint az elhízás és a rossz levegőminőség az elsődleges tényezők, amelyek 2050-re a megbetegedések várható növekedését okozzák.



"2050-re több mint 35 millió új rákos megbetegedést jósolnak" - áll az IARC honlapján közzétett közleményben, hozzátéve, hogy ez a szám 77%-kal magasabb, mint a 2022-ben diagnosztizált 20 millió.



Az IARC kétévente megjelenő jelentése, amely 185 ország és 36 különböző ráktípus adatain alapul, azt is közölte, hogy 2022-ben világszerte mintegy 9,7 millióan haltak meg a betegség miatt. Hozzátették, hogy körülbelül minden ötödik ember számíthat arra, hogy élete során rákos lesz, és minden kilencedik férfi meghal a betegségben, míg a nőknél ez az arány 12-ből egy.



"A gyorsan növekvő globális rákteher egyaránt tükrözi a népesség elöregedését és növekedését, valamint az emberek kockázati tényezőknek való kitettségének változását, amelyek közül több a társadalmi-gazdasági fejlődéssel függ össze" - mondta az IARC az eredményeiről.



Az IARC adatai azt is részletezték, hogy a diagnózisok nagymértékben eltérhetnek attól függően, hogy az érintettek hol élnek. "Az egyik legnagyobb kihívás, amit látunk, hogy a rákos megbetegedések arányos növekedése az alacsonyabb jövedelmű, alacsonyabb humán fejlettségű országokban lesz a legszembetűnőbb" - mondta Freddie Bray, az ügynökség munkatársa csütörtökön az Al Jazeerának.



"Az előrejelzések szerint 2050-re jóval több mint kétszeresére fog nőni a teher" - mondta Bray, hozzátéve, hogy sok ilyen ország "jelenleg nem rendelkezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy valóban kezelni tudja a rák problémáját".



Az adatokból az is kiderült, hogy a férfiak körében a tüdőrák a betegség leggyakoribb változata, míg a nőknél a mellrák okozza a legtöbb esetet. Az IARC azt is elmondta, hogy az életmódbeli változások hatással lehetnek a rákdiagnózisokra, a vastagbélrák - a harmadik leggyakoribb ráktípus és a második legnagyobb halálok - esetében pedig az olyan tényezők, mint a dohányzás, az alkohol és az elhízás által okozott növekedés tapasztalható.



Bár több mint 100 különböző ráktípus létezik, az öt leggyakoribb együttesen az összes eset mintegy 50%-át teszi ki.