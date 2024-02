Ítéletidő csapott le Kaliforniára, több százezer háztartás maradt áram nélkül

Kalifornia óceáni partvidékén csaknem 370 ezer háztartás maradt áram nélkül a térséget elért, jelentős széllel és súlyos esőzéssel járó viharzóna miatt vasárnap.



A helyi illetékesek arra számítanak, hogy az áramszünet további területekre is kiterjed hétfő reggelig, mert a szél fokozatosan erősödik.



Az amerikai meteorológiai szolgálat (National Weather Service) azt közölte, hogy a komoly csapadékot szállító viharzóna "a közelmúlt legdrámaibb időjárású napjait" hozza Los Angeles városába, ami azt jelenti, hogy keddig szinte a teljes évi csapadékmennyiség hullik le a térségben, ami villámáradásokat okozhat. A várt 120-250 milliméternyi csapadékot megelőzte a csütörtökön lehullott 60 milliméter. Los Angelesben az éves átlagos csapadékmennyiség 300 milliméter.



A viharzóna miatt már vasárnap délelőtt mintegy 100 repülőjáratot töröltek San Francisco repülőterén, valamint több száz késésről érkezett jelentés.

