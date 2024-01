Járvány

A kovid kifulladt - vezető orosz járványügyi szakértő

A Covid-19 az azóta eltelt években, hogy az Egészségügyi Világszervezet megjelölte, elvesztette pandémiás potenciálját - mondta Gennagyij Oniscsenko, Oroszország korábbi fő egészségügyi felügyelője.



Oniscsenko nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy az orosz fogyasztóvédelmi és jóléti felügyelet, a Roszpotrebnadzor e hónap elején kijelentette, hogy a Covid-19 fertőzések csúcspontja Oroszországban már elmúlt, és hogy újabb tömeges oltási kampányokra már nincs szükség.



Megjegyezték azonban, hogy az embereknek mindazonáltal továbbra is ébernek kell maradniuk, mivel a koronavírusos megbetegedések még mindig szezonálisan nőnek.



A RIA Novosztyinak adott, csütörtökön megjelent interjújában Oniscsenko, aki jelenleg az Orosz Oktatási Akadémia elnökhelyettese, elismerte, hogy a világjárvány évei alatt, egészen a WHO által bejelentett befejezésig a koronavírus mutálódott, és több súlyos, köztük halálos kimenetelű fertőzési hullámot okozott.



"Új törzsek még mindig megjelenhetnek, [a vírus] folyamatosan mutálódik" - mondta az akadémikus. Hozzátette azonban, hogy "ez a koronavírus minden jel szerint kimerítette világjárványos potenciálját".



A Covid-19 eredetileg 2019 végén jelent meg, és az elmúlt közel egy évszázad legelterjedtebb járványává fejlődött. Az azóta eltelt három évben a betegség becslések szerint hétmillió ember halálát okozta világszerte. A Lancet orvosi folyóirat szerint ez a szám még magasabb, 18 millió lehet.



A nemrégiben Svájcban tartott davosi fórumon a világ vezetői egy "Disease X" világjárványról is beszéltek - egy hipotetikus vírusról, amely a feltételezések szerint hússzor halálosabb a Covid-19-nél. Bár a viták pánikot váltottak ki a médiában és a közösségi médiában, a szakértők kifejtették, hogy egy hipotetikus vírus kitörésének mérlegelése a kutatók és tudósok szokásos rutinja, amikor az egészségügyi rendszerek ilyen vészhelyzetre való felkészülésének cselekvési tervét mérlegelik.