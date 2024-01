Világvége

A végítélet órája 90 másodperccel éjfél előtt jár már a második egymást követő évben is

A Végítélet órája, amelynek hipotetikus mutatói a hátralévő perceket és másodperceket ütik, amíg egy ember okozta apokalipszis elpusztítja az általunk ismert világot, mindössze 90 másodperccel éjfél előtt maradt. 2024.01.24 13:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az óra tavaly állt először 90 másodperccel éjfél előtt, miután három egymást követő évben 100 másodperccel éjfél előtt járt, miközben a világ a "végzet küszöbén" tántorgott. Az óra mutatói főként a klímaváltozás és az Oroszország által Ukrajna ellen indított, folyamatban lévő támadással járó nukleáris eszkaláció okozta egzisztenciális kockázat miatt maradnak ebben a kritikus helyzetben - jelentették be kedden a Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) képviselői. A BAS egy tudósokból és politikai szakértőkből álló nonprofit szervezet, amely a végítélet óráját állítja be.



A szakértők a bomlasztó technológiákat - köztük a csúcstechnológiás biokutatást és a félretájékoztatás vektorait - is megemlítették, mint az önpusztításba tartó rohanásunkhoz hozzájáruló veszélyeket.



A végítélet órájának idejéről a BAS Tudományos és Biztonsági Testülete (SASB) dönt, amelyben idén Bill Nye tudományos oktató is helyet kapott, valamint a szervezet szponzori tanácsa, amelyben 15 Nobel-díjas is helyet foglal.



"A Bulletin SASB számos különböző terület fejleményeit vette figyelembe, beleértve az események vagy tényezők széles skáláját, amelyek a nukleáris háború lehetőségével, az éghajlatváltozással, a biológiai fenyegetésekkel, például a világjárványokkal vagy biológiai fegyverekkel, valamint az újonnan megjelenő technológiákkal kapcsolatosak, amelyek zavarónak bizonyulhatnak a béke és a stabilitás szempontjából" - mondta Herbert Lin, a Stanford Egyetem Nemzetközi Biztonsági és Együttműködési Központjának vezető kutatója, aki a SASB tagja.



Lin szerint a potenciálisan világvégét jelentő új technológiák közül a mesterséges intelligencia (AI) a legfontosabb. Az AI technológia tavaly ugrásszerűen fejlődött, de 2024 lehet az az év, amikor megváltoztatja az életünket. A nukleáris háború és a globális fegyverkezési verseny további veszélyt jelent az emberiségre.



A BAS 1947-ben hozta létre a Végítélet óráját, hogy figyelmeztessen a nukleáris fegyverek jelentette egzisztenciális fenyegetésre, kezdetben hét perccel éjfél előttre állítva. Majd miután az USA és a Szovjetunió közötti hidegháború idején az első sikeres szovjet atombombakísérletet követően az óra három perccel éjfél előttre állt. Az óra 1953-ban, az első hidrogénbombák felrobbantása után még egy perccel közelebb került éjfélhez, de 1960-ban ismét hét percre állították. A mutatói még hátrébb is mehetnek és mentek - 1991-ben 17 perccel éjfél előttre álltak, miután a Szovjetunió összeomlott, és aláírták a Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződést, amelyben az Egyesült Államok és a volt Szovjetunió nagy hatótávolságú nukleáris fegyvereinek számának csökkentéséről állapodtak meg.

Az óra 2018-ban lépett vissza a kétperces figyelmeztető zónába, 1960 óta először, a "nukleáris területen használt meggondolatlan retorika" és egy olyan világ miatt, amely "egy új fegyverkezési verseny küszöbén áll" - írta Rachel Bronson, a BAS elnök-vezérigazgatója egy akkori nyilatkozatában.



Az elmúlt hat évben az óra fokozatosan egyre közelebb kúszott az éjfélhez.



A tavalyi döntés, hogy az órát előbbre állítsák, nagyrészt az emberiség éghajlatváltozással szembeni tétlenségén és az ukrajnai háborúval kapcsolatos félelmeken alapult. De számos más tényező is közrejátszott. "Sok éven át különböző zavaró technológiákat is figyelembe vettünk az online félretájékoztatástól az új biokutatásig" - mondta Bronson a Live Science-nek adott, megosztott nyilatkozatában. "Idén a technológiai párbeszédnek a mesterséges intelligencia közelmúltbeli gyors fejlődésére is ki kell terjednie".



Az új technológiák saját veszélyeket rejtenek magukban, de képesek a meglévő kihívásokat is súlyosbítani. "Felhívjuk a figyelmet a globális információs környezet korrupciójának veszélyére is, amely a fenyegetések multiplikátoraként hat" - mondta Lin. "A nukleáris, éghajlati és világjárványos fenyegetésekkel kapcsolatos téves és dezinformációk bősége óriási mértékben megnehezíti e problémák megoldását, mivel a komoly kezelésükhöz szükséges politikai konszenzus ellen hat."



A Bulletin igazgatótanácsának tagjai remélik, hogy az új bejelentés cselekvésre ösztönzi a kormányokat - mondta Lin.



"Van némi előrelépés, az USA és Kína közötti nukleáris diplomáciától kezdve a megújuló energiaforrásokba történő rekordméretű beruházásokig [és] az olyan technológiákkal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi politikai keretek kialakulásáig, mint a mesterséges intelligencia és a biológiai kutatás" - mondta Bronson. "De egyik erőfeszítés sem halad előre elég gyorsan."