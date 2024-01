Orkánerejű vihar csapott le Nagy-Britanniára - videó

Orkánerejű vihar érte el vasárnap este Nagy-Britanniát, jelentős közlekedési fennakadásokat okozva országszerte.



A brit meteorológia, amely napok óta jelezte az Isha névre keresztelt atlanti vihar érkezését, szinte az ország teljes területére a második legmagasabb, narancssárga riasztást adta ki.



A szolgálat vasárnap éjjeli beszámolója szerint a leghevesebb, csaknem 150 kilométer/óra sebességű széllökést Wales északi részén, Snowdonia térségében mérték, de Londonban és az ország számos más vidékén is gyakori az óránkénti 90-120 kilométeres szélsebesség.

Skóciában a hatóságok vasárnap estétől hétfő délelőttig elővigyázatossági megfontolásokból teljesen leállították a vasúti közlekedést, az angliai és a walesi vasútvonalak több szakaszán sebességkorlátozásokat rendeltek el.



Észak-Írországban több mint 45 ezer, Angliában és Walesben hétezer lakóingatlanban szűnt meg az áramszolgáltatás a vezetékrendszer megrongálódása miatt.



A légiközlekedést a vihar elsősorban az északnyugat-angliai, a skóciai és az ír repülőtereken zavarta meg. A dublini repülőtéren vasárnap estig 114 járatot töröltek, a Nagy-Britanniából Belfastba tartó járatok közül pedig többet más repülőterekre irányítottak át.



A legnagyobb brit repülőtéren, a London nyugati határában fekvő Heathrow-n ugyanakkor a viharos szél ellenére folyamatos volt a forgalom, és vasárnap éjjelig nem érkezett hír járattörlésekről.



A British Airways Heathrow-ról Budapestre tartó esti járata egyórás késéssel ugyan, de felszállt.

𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐌𝐀𝐆𝐄 | A number of reports of structural damage caused by Storm Isha in the Ballymena area.



Photos below show the doors of Ballymena IMC Cinema, and the scene on Clonavon Terrace.



Reports of the roof being damaged at Tim Horton's in Ballymena. pic.twitter.com/mZyWSjBsKI