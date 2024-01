Tűzhányó

Újra kitört az indonéz vulkán második alkalommal alig több mint egy hónapon belül

Az indonéziai Marapi vulkán heteken belül másodszor tört ki - közölte vasárnap az ország geológiai hivatala.



Az energiaügyi és ásványi erőforrások minisztériuma szerint a 2891 méter magas vulkán helyi idő szerint reggel 6 órakor (ET 6 óra) kezdett kitörni.



A Nyugat-Szumátra tartományban lévő vulkán legalább kétszer kitört - közölte a hivatal a Reuters szerint.



A Reuters arról is beszámolt, hogy a közeli házakat, járműveket és a helyi katasztrófavédelmi ügynökség által felállított evakuációs sátrakat vulkáni hamu borította be.



A minisztérium figyelmeztette a lakosokat és a látogatókat, hogy ne menjenek a Verbeek-kráter 4,5 kilométeres körzetébe, ahol a kitörés történt, és felszólította a közeli települések lakóit, hogy a lehulló hamu miatt viseljenek maszkot.



Egyes lakosok egészségügyi intézményekbe is elmentek, hogy légzőszervi vizsgálatokat végeztessenek - tette hozzá a Reuters.



Egy korábbi, december 3-i kitörés 23 kiránduló halálát okozta, akik akkor a hegyen tartózkodtak, és a vulkáni hamu akár 3000 méter magasra is felszállt a levegőbe.



A Marapi hegy a legaktívabb vulkánok közé tartozik Indonéziában, amely a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol 127 aktív vulkán található - több, mint bárhol máshol a világon.



A 21. század elején 11 alkalommal tört ki, a leghalálosabb kitörés 1979-ben 60 ember halálát okozta.

Indonesia's Marapi volcano erupted again, with ash rising 4,300 feet from the peak six weeks after a fatal eruption https://t.co/FRpqeUTYOU pic.twitter.com/B786LTwa4s — Reuters (@Reuters) January 14, 2024