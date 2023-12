Állatvédelem

Az emberre is átterjedhet a rettegett zombiszarvas-kór

Az Independent szerint amerikai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az Észak-Amerikában a vadon élő állatok körében egyre jobban terjedő krónikus szarvaskór (krónikus sorvadásos betegség, Chronic Wasting Disease, CWD) az emberre is átterjedhet.



A néha "zombiszarvas-betegségként" ismert állapotot, amely az állatok zavartságát és nyáladzását okozza, először novemberben fedezték fel a Yellowstone Nemzeti Parkban. A betegséget 800 wyomingi szarvas-, vapiti- és jávorszarvas-mintában fedezték fel.



A szakértők a CWD-t ''lassan haladó tragédiának'' nevezik, és nyomatékosan tanácsolják a kormányoknak, hogy készüljenek fel az emberi átvitel lehetőségére. A betegséget az Egyesült Államok 31 államában regisztrálták a Centers for Condition Control and Prevention szerint.



''A kergemarhakór kitörése Nagy-Britanniában megmutatta, milyen gyorsan kicsúszhatnak a dolgok az irányítás alól, ha a szarvasmarhákról az emberekre is átterjed a betegség. Most arról beszélünk, hogy valami hasonló történhet. Senki sem jósolja meg, de az embereknek fel kell készülniük'' - mondta Dr. Cory Anderson, a CWD kutatója a The Guardiannek.



A krónikus sorvadásos betegség (CWD), közismert nevén a "zombiszarvas-kór" egy fertőző és halálos betegség, amely a szarvasfélékre terjed ki.



A betegséget egy prion okozza, amely egy rosszul összeállított fehérje, amely felhalmozódik az agyban és más szövetekben, fiziológiai és viselkedési rendellenességeket, fogyást és végül halált okozva.



Közvetlenül állatról állatra vagy közvetve a környezetben található fertőzött részecskékkel, például ürülékkel, talajjal vagy növényzettel való érintkezés útján terjed. Az állatok akkor fertőződhetnek meg, ha takarmányuk vagy legelőjük prionokkal szennyezett.