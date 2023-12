Világvége

Itt vannak Nostradamus dermesztő jóslatai 2024-re: készüljünk a legrosszabbra

Hiába tűnik meglehetősen indokolatlannak az, hogy egy több mint fél évezrede élt asztrológus leirataira hagyatkozzunk a mai napig, semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy sosem volt még igaza a 16. században élt Nostradamusnak, aki a népi hiedelem szerint az egész világunk alakulását képes volt megjósolni - írja az Index.



Az 1503-ban született francia Michel de Nostredame nem egyszer sikeresen beletrafált a jövő történéseibe. Elég csak a nagy londoni tűzvészre, Hitler hatalomra jutására, szeptember 11-re vagy éppen a néhány éve az egész életünket a feje tetejére állító koronavírus-járványra gondolni. 1555-ben megjelent elhíresült gyűjteményében összesen 942 vers jövendöli meg a világ történéseit, amelyek között a jövő évre vonatkozóan is találhatók jóslatok.



Az elmúlt évtizedben szinte nem telik el úgy nap, hogy ne esne szó a Földet és az emberi életet egyre inkább fenyegető, globális felmelegedés okozta klímakatasztrófáról, amelynek súlyos következményeivel sajnos jövőre is erősen számolnunk kell. Mindez persze napjainkban már nem okoz különösebb meglepetést, több mint 500 év távlatában azonban meglehetősen nehéz lehetett megjósolni azt, hogy 2024-ben milyen természeti katasztrófák fenyegetik majd az életünket. Nostradamus ennek ellenére úgy vélekedett, hogy az előttünk álló esztendőben elképesztő szárazság, és pusztító árvizek nehezítik majd meg a mindennapjainkat.

Nostradamus emellett azt is előrevetíti, hogy az áradások miatt a mezőgazdaság is megsínyli a jövő évet, emiatt pedig éhínség súlyhatja a Föld népességét. Mindez abszolút beleillik abba a jövőképbe, amit a klímakutatók már évek óta vizionálnak a globális felmelegedés miatt.



Ahogyan évek óta téma a klímaválság, úgy az elmúlt időben egyre több helyen fellépő háborús konfliktusok is állandó aggodalomra adnak okot. Pláne úgy, hogy 2024-re újabb fegyveres ellentét kirobbanását vetítette elő Nostradamus.



A Századok című könyvében az asztrológus ugyanis azt jövendölte, hogy harc és tengeri csata következik, majd hozzátette, a "vörös ellenfél sápadttá válik a félelemtől, a nagy óceánt rémületvbe taszítva". A jóslatokat elemzők szerint ez egyértelműen egy Kínával kapcsolatos, tengeri konfliktusra utalhat. Mások szerint pedig egyenesen egy Kína és NATO közötti fegyveres ellentét várható. Minderre abból következtetnek, hogy az ázsiai nagyhatalom jelentős méretű tengeri flottával rendelkezik - a világ legnagyobb hadiflottája az övék -, így a lehetséges kimenetelek is meglehetősen borúsak lennének egy ilyen háború kirobbanását követően.



Nem csak háborúk, de más hatalmi változások is várhatók Nostradamus szerint jövőre. Az egyik ilyen jóslat az Egyesült Királyságot rengetné meg a leginkább, ugyanis a jövendölés szerint a mindössze 2022-ben trónra került III. Károly már nem sokáig viseli a királyi címet, ugyanis a jövendölés szerint "a szigetek királyának veszélybe kerül a trónja, és erővel elűzik". A szakértők szerint ennek akár alapja is lehet, ugyanis III. Károlyt és Kamilla királynét is sok támadás éri, emiatt pedig Vilmos herceg, mint örökös akár már most nekiállhat készülni az előléptetésre.



Nem csak alatta inoghat meg azonban a trón, a Vatikán feje és Róma püspöke, Ferenc pápa ugyanis szintén elveszítheti jelenlegi titulusát. Esetében természetesen szó sincsen arról, hogy valaki letaszítaná a katolikus egyház éléről, Nostradamus mégis egyenesen komor jövőt jósol az egyházfőnek - a jóslat szerint "a nagyon öreg pápa halála által, egy jó korú rómait választanak meg". Mindez szintén nem teljesen elképzelhetetlen, ugyanis a napokban 87. születésnapját ünneplő Ferenc pápa az elmúlt időben többször is kórházi kezelésre szorult egészségi állapota miatt, így ha hiszünk a csillagász meglátásaiban, akkor jövőre újra sok szem szegeződhet a Sixtus-kápolna kéményére egy esetleges pápaválasztás miatt.