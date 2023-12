A sorozatos földrengések után kitört az izlandi vulkán - videó

Kitört egy vulkán a délnyugat-izlandi Reykjanes-félszigeten, miután a hetek óta tartó földrengések házakat romboltak le, utakat szakítottak szét, és egy közeli halászfalu evakuálását eredményezték.



A kitörés helyi idő szerint hétfőn este 10 óra után kezdődött, és körülbelül három kilométerre északra volt Grindaviktól, tudatta az izlandi Meteorológiai Hivatal (IMO) közleményben. A vulkán kitörése előtt körülbelül egy órával földrengések sorozata kezdte rázni a környéket.



A parti őrség helikopterét éppen a kitörés pontos helyének és méretének megerősítésére küldték ki, amikor az IMO közleményét kiadták. Grindavik mintegy 4000 lakosa a múlt hónapban kényszerült elhagyni otthonát, mivel az izlandi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a föld alatti magma egyre közelebb kerül a felszínhez, és kitörhet.



A vulkán Izland egyik legjelentősebb turisztikai látványossága, a Kék Lagúna geotermikus fürdő közelében is található, amely november 9. óta zárva tart a heves szeizmikus tevékenység miatt. Grindavik mintegy 35 mérföldre délnyugatra található Izland fővárosától, Reykjaviktól, ahonnan a jelentések szerint a kitörés látható volt.



A közösségi médiában közzétett videó állítólag a Reykjaviktól nyugatra fekvő Keflavik repülőteréről felszállni készülő repülőgépről mutatta a vulkán látványát.



Az Eyjafjallajokull vulkán 2010-es kitörése Dél-Izlandon hatalmas vulkáni hamufelhőket lövellt a légkörbe, ami a legnagyobb fennakadást okozta az európai légi közlekedésben a II. világháború óta.

Video from helicopter above fissure just broadcast in live news programme #Iceland #volcano pic.twitter.com/3SrH2mN3JK