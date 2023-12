Többen meghaltak az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó ítéletidőben - videók

Legkevesebb négy ember meghalt az Egyesült Államok északkeleti partvidékén hétfőn végigvonuló viharokban - közölték hatóságok.



New York államban egy autót ragadott el a megáradt Catskill-patak, amikor a sofőr a vízzel elárasztott úton megkerülte a felállított útakadályt. Pennsylvaniában egy férfit a vízben elsüllyedt autójában találtak holtan. Maine államban fa sújtott halálra egy férfit, aki házának tetejéről megpróbálta a törmeléket eltávolítani; Massachusettsben szintén kidőlő fa ölt meg egy 89 éves férfit.



A jelentős esővel és széllel járó időjárási ciklon hétfőn érte el az ország északkeleti területét, miután vasárnap a keleti partvidék déli területeire vitt esőt, és ennek nyomán helyenként áradásokat. A vihar a legkomolyabb károkat New York, Pennsylvania, Massachusetts, Vermont és Maine államban okozta, ahol utakat öntött el, valamint a kidőlő fák is akadályozták a közlekedést, és repülőjáratok százait kellett törölni.



A vihar nyomán több mint félmillió háztartásban nem volt áram hétfőn. Massachusettsben 280 ezer, Maine államban 350 ezer helyen szünetelt a szolgáltatás.



A vihar New Jersey állam egyes területeire 130 milliméter esőt vitt, Pennsylvania állam északkeleti részére 100 millimétert, miközben a széllökések sebessége meghaladta az óránkénti 110 kilométert. A dél felől érkező front a csapadék mellett szokatlanul enyhe hőmérséklettel járt, az ország északkeleti területein helyenként meghaladta a 15 fokot.

🚨Breaking News📷 The Catskill Mountains are embracing the power of nature! 📷📷 Our beautiful river, once a serene presence, now surges with newfound energy due to heavy rainfall in the Cairo, NY region. Stay safe and keep an eye on local news for updates! #CairoNYFlood... pic.twitter.com/7i0pGVtzzX