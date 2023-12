Világvége

Megsülnek az ausztrálok a bozóttüzek és a közelgő ciklon közepette

A Jasper trópusi ciklon péntekre 4-es kategóriájúvá erősödött. Azt azonban, hogy a ciklon mikor éri el Queensland északi partjait, továbbra sem lehet tudni. Egy dolog azonban biztos: Az ausztrálok érzik a hőséget. 2023.12.10 07:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombaton több államban is hőségriasztás volt érvényben Auisztráliában. Új-Dél-Walesben 43 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és hasonlóan magasra kúszott a hőmérséklet a sydneyi repülőtéren és Badgerys Creekben.



Új-Dél-Wales fővárosában, Sydneyben néhány iskolát be kellett zárni, és az állam egyes részein teljes tűzgyújtási tilalom volt érvényben a bozóttüzek túltengő veszélye miatt, amelyekből pedig volt bőven: délután 4 óráig legalább 85 bozóttűz égett Új-Dél-Walesben, és ezek közül 38-at nem sikerült megfékezni az állam vidéki tűzoltósága szerint.



"Mivel a forró északnyugati szél az állam nagy részén megemelte a hőmérsékletet, a tűzoltóknak nehéz körülményekkel kell szembenézniük" - írta a tűzoltóság az X-en.



Szombaton 18 és 20 óra között azonban hűvösebb levegő érkezését várták, a hőmérséklet 10 Celsius-fokra csökken.



"Sydneyben vasárnapra némi enyhülést hoz a hűvös változás, de nehezen fog behatolni a szárazföld belsejébe" - mondta Miriam Bradbury, a Meteorológiai Hivatal munkatársa.



A Jasper trópusi ciklon, amely pénteken 4-es kategóriájúvá erősödött, most Ausztrália északi partvidékét fenyegeti. A vihar 220 kilométer/órás (138 mérföld/óra) maximális széllökéseket hoz magával, és Queenslandtől 1195 kilométerre északkeletre helyezkedik el, miközben 9 kilométer/órás sebességgel halad dél felé.



Kedd kora reggelre a vihar Cairns, Queensland 5. legnépesebb városa közelében érheti el a partokat.



A vihar 18 év óta a legkorábban éri el kategóriájából az ausztrál régiót. Érkezése szokatlanul korai az El Niño éghajlati mintázat idején, így ez az első trópusi ciklon, amely decemberben, az El Niño időjárási mintázat idején Queensland partjainál alakul ki.



A Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) szerint az El Niño rendszer, amely idén világszerte hatással volt az időjárásra, az előrejelzések szerint legkésőbb 2024 márciusáig nem ér véget.



Angus Hines vezető meteorológus pontosította, hogy hétfőre valószínűleg kettes kategóriájú rendszerré gyengül, de szerdán még erősödhet. Az előrejelzők hozzátették, hogy a vihar jelenlegi útvonala változhat.



"Bárhol is halad át Jasper, jelentős időjárási esemény lesz, amely valószínűleg károkat okozó vagy pusztító szeleket, erős, tartós esőzéseket, amelyek áradásokhoz vezetnek, a partok mentén viharhullámot, a víz felett pedig nagyon veszélyes körülményeket, nagy hullámokat hoz" - mondta Hines.