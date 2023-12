Kitört az indonéziai Marapi vulkán - halottak

Legkevesebb 11 ember meghalt, 12 másik pedig eltűnt, miután kitört a Marapi vulkán az indonéziai Nyugat-Szumátra tartományban - közölték a helyi hatóságok.



A tájékoztatás szerint 49 embert sikerült biztonságba helyezni, és többek evakuálása folyamatban van, tudatta Abdul Malik, az indonézi kutató és mentő ügynökség vezetője Padangban, a tartomány székhelyén hétfőn.



A helyi katasztrófavédelem szerint a 2981 méter magas Marapinál hónapok óta megnövekedett tevékenységet észleltek, a vasárnapi kitörés pedig öt percen át tartott. A hatóságok három kilométeres körzetben lezárták a hegy környékét.



Indonézia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, tektonikus lemezek találkozásánál, ahol rengeteg az aktív tűzhányó; csak Indonéziában több mint 120 aktív vulkán található.

WATCH: Mount Merapi, one of the most active volcanoes in Indonesia, erupted Sunday, belching a column of ash around three kilometres into the sky and forcing the evacuation of dozens of hikers pic.twitter.com/3PILq3T5Af