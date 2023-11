Világvége

A Covid-19 karantén szellemi hanyatlást okozott - tanulmány

Még a lezárás vége után is fennmaradt a memóriafunkciók gyorsított romlása az idősebb felnőttek körében, mutatják az adatok. 2023.11.30 10:01 ma.hu

Az idős felnőtteknél katasztrofális romlás következett be a kognitív funkciókban a Covid-19 brit zárlatának idején - derült ki a Lancet című szaklapban kedden közzétett tanulmányból. A munkamemória és más kulcsfontosságú szellemi mérőszámok gyorsuló romlása még a zárlat megszűnése után is fennállt.



A kormány PROTECT tanulmánya által 50 éves és idősebb felnőttek körében gyűjtött adatokat elemezve a pandémiás zárlatok előtt, alatt és után, az Exeteri Egyetem, a King's College London és az Imperial College London kutatói "a végrehajtó funkciók és a munkamemória jelentős romlását" találták minden vizsgált csoportban.



A csökkent testmozgás és a fokozott alkoholfogyasztás a memória és a végrehajtó funkciók romlásával járt együtt a lezárás alatt, még azoknál az egyéneknél is, akiknek korábban nem volt kognitív károsodásuk, míg a depresszió és a magányosság szoros összefüggésben állt a meglévő kognitív problémák romlásával.



A munkamemória csökkenése még a lezárás befejezése után is fennállt, és az általános kognitív hanyatlás kétszer olyan gyorsan csökkent, mint a lezárás előtt, ahogyan azt a PROTECT tanulmány részeként a résztvevők által kitöltött kognitív feladatokban nyújtott teljesítmény mérte.



Az általános kognitív képességek ilyen jelentős csökkenése még azoknál az időseknél is megfigyelhető volt, akik a lezárások előtt nem mutatták a károsodás jeleit. Nem korlátozódott a Covid-19 vírussal fertőzött egyénekre, bár számos tanulmány kapcsolatot állapított meg járvány és a tartós kognitív deficitek között, a fertőzöttek akár 78%-a is tartós mentális nehézségekről számolt be.



A kutatók feltételezték, hogy a csökkent testmozgás és a megnövekedett alkoholfogyasztás lehet felelős a bejelentett kognitív hanyatlásért, de óva intettek attól, hogy összekeverjék a korrelációt az ok-okozati összefüggéssel, és további vizsgálatokat javasoltak. "A világjárvánnyal kapcsolatos folyamatos aggodalmak és a virtuálisabb kommunikációs formák felé való elmozdulás, ami kevesebb időt töltött a házon kívül és kevésbé aktív életmódot eredményezett" - javasolták hipotézisként a fertőzés utáni tartós gyengülés magyarázatára.



A tanulmány nem tett különbséget a Covid-19 vakcinát kapottak és az oltatlanok között. A neurológiai mellékhatások széles spektrumát, köztük a kognitív károsodást is összefüggésbe hozták az oltással, bár eddig nem végeztek átfogó vizsgálatokat a témában.

Tekintettel a magány és a társadalmi elszigeteltség mint az idős felnőttek kognitív károsodásának súlyosbodása kockázati tényezőinek bizonyított szerepére, a világjárvány idején sok vitát váltott ki az oltások előre láthatóan káros hatása erre a populációra.



Az idősek szószólói már 2020 júliusában arra figyelmeztettek, hogy az enyhe kognitív hanyatlásban szenvedő betegek gyorsan átcsúsznak teljes demenciába, és az egészségügyi szolgáltatások és a szociális látogatások felfüggesztése miatt elveszítik az öngondoskodás és még a beszéd képességét is.



Az Egyesült Királyság a világjárvány idején háromszor zárta le a lakosságot, példátlan társadalmi ellenőrzést gyakorolva. Ezt a politikát jelenleg a kormány Covid-19 vizsgálat keretében vizsgálja.