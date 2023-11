Rejtélyes kutyabetegség

Rejtélyes kutyabetegség terjed az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban egy kutyákat megbetegítő rejtélyes légúti betegség több államra is átterjedt, ami egy esetleges kutyajárványtól való félelmet keltett, miután az állatorvosok a betegség azonosításával és eredetének felderítésével küzdenek.



Az aCIRD (Atypical Canine Infectious Respiratory Disease) nevű betegség csak Oregonban több száz kutyát fertőzött meg. Az első kaliforniai esetekre kedden derült fény, amikor a Los Angeles megyei közegészségügyi hivatal arról számolt be, hogy legalább tíz kutya megbetegedett a betegségben.



A jelentések szerint legalább hét másik államban - New Hampshire-től Illinois-ig, Coloradótól Washingtonig - is érintettek kutyák, és egyes esetekben a betegség halálos kimenetelű lehet. A tipikus tünetek közé tartozik a köhögés, a letargia, az orrfolyás és az étvágytalanság. Az érintett kutyák tesztjei negatívak a hasonló tüneteket okozó, gyakori légzőszervi betegségekre.



"Nem tudom megjósolni, hová fog ez vezetni" - mondta az NBC Newsnak Dr. Karl Jandrey, a Kaliforniai Egyetem Davis Állatorvosi Karának professzora. "Ez olyan, mint egy újabb mini világjárvány, ha úgy tetszik, de még nem feltétlenül bizonyított, hogy ellenőrzésünk alatt tartjuk".



A betegség esetei legalább tavaly augusztusig nyúlnak vissza. A betegség ellenáll a kutyák légzőszervi megbetegedéseire alkalmazott szokásos kezeléseknek, és a kutatók azon dolgoznak, hogy azonosítsák a közös DNS-szegmenseket a több állam állatorvosi klinikáiról gyűjtött mintákban. Néhány kutya hosszan tartó, tüdőgyulladáshoz hasonló tünetekkel járó betegségben szenvedett.



Az Amerikai Állatorvosok Szövetsége (AVMA) kedden arra figyelmeztetett, hogy a kutyák légzőszervi megbetegedései egyre gyakoribbak az Egyesült Államokban. A csoport több óvintézkedés megtételét javasolta, beleértve a háziállatok oltásainak naprakészen tartását és a kutyák szükségtelen összejöveteleinek elkerülését, például a kutyaparkokba vitelét. "Keveset tudunk a betegségről és annak terjedéséről" - közölte az AVMA.



A Los Angeles megyei közegészségügyi hivatal azt javasolta, hogy a beteg kutyákat tartsák otthon és legalább 28 napig tartsák elkülönítve, míg a fertőzésnek kitett kutyákat 14 napig otthonukban kell karanténban tartani. Az érintett kaliforniai kutyák egy része október eleje óta beteg, egy kutya pedig belehalt a betegségbe - közölte a hivatal a Los Angeles Timesnak.