Világvége

Kínai minisztérium: növelni kell a járványklinikák számát, annyian kerültek kórházba tüdőbajjal

A kínai Egészségügyi Minisztérium vasárnap felszólította a helyi hatóságokat, hogy növeljék a járványklinikák számát, miután szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ország koronavírus-járvány korlátozásainak enyhítése óta először számolt be a légzőszervi megbetegedések számának növekedéséről.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szóvivője, Mi Feng vasárnap elmondta, hogy az akut légúti megbetegedések megugrása többféle kórokozó, elsősorban az influenza egyidejű terjedésével függ össze.



"Erőfeszítéseket kell tenni az érintett klinikák és kezelési területek számának növelésére, a rendelési idő megfelelő meghosszabbítására és biztosítani kell a gyógyszerellátást" - mondta Mi egy sajtótájékoztatón.



Hozzátette: a létfontosságú és zsúfolt helyeken, mint például az iskolákban, gyermekekkel foglalkozó intézményekben és idősotthonokban is figyelni kell a járvány megelőzésére és ellenőrzésére, csökkentve az emberek és látogatók létszámát.



A légzőszervi megbetegedések számának emelkedéséről rutinszerű ellenőrzésre hivatkozva kért tájékoztatást csütörtökön a WHO, miután észak-kínai gyermekeknél előforduló, diagnosztizálatlan tüdőgyulladásos csoportokat talált.



Pénteken a WHO tudatta, hogy a kínai hatóságok nem találtak szokatlan vagy új kórokozókat vagy kórképeket az érintett területeken, hozzátéve, hogy a gócokat olyan, már ismert patogének okozták, mint az influenzavírus, a jellemzően gyerekeket érintő mycoplasma pneunomiae, továbbá az óriássejtes tüdőmegbetegedés és a Covid-19-et okozó koronavírus.



A szervezet hangsúlyozta, hogy szerinte nincs szükség rendkívüli intézkedésekre a Kínába készülök esetében, de aki légúti betegségek tüneteit észleli magán, az lehetőleg tartózkodjon az utazástól.