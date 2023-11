Tűzhányó

Szicíliában figyelmeztetést adtak ki az Etna fokozott vulkáni tevékenysége miatt

Riasztás előtti fokozatra emelték az Etna vulkánkitörése miatti készültséget - jelentette be a szicíliai katasztrófavédelem pénteken.



A több mint háromezer méter magas vulkán egyik délkeleti kráterből hajnali fél ötkor kezdett kilövellni az izzó láva.



Az országos geofizikai és vulkanológiai intézet (INGV) mérései szerint a kitörés erőssége közepes és erős között mozog. A vulkáni aktivitást a helyiek is érzékelték, beszámolóik szerint az Etna "felmordult", és a sötétben Cataniából jól látszott az ég felé törő tűzpiros lávanyelv.



Európa egyik aktív vulkánja november 12-én ébredt fel ismét, és azóta szünet nélkül köpködi ki magából a lávát, hamut és a füstöt. A hajnalban kezdődött vulkanikus tevékenység azonban az utóbbi tizenkét nap legerősebbje volt, így a helyi katasztrófavédelem riasztás előtti készültséget rendelt el. A vulkán csúcsának környékét lezárták a látogatók előtt, és egyeztetést tartottak a térség polgármestereivel.



A következő órákban jelentős mennyiségű hamu fedheti be a környékbeli városokat és településeket, Catania repülőtere egyelőre akadálymentesen működik.



Az izzó láva lenyűgöző látványát fokozza, hogy az Etnát napok óta fehér hótakaró fedi.