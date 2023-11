Környezetszennyezés

Rekordmagas szintet ért el tavaly az üvegházhatású gázok kibocsátása világszinten, és egyelőre nincs esély a folyamat megfordítására - figyelmeztetett szerdán az ENSZ szakintézményeként működő Meteorológiai Világszervezet (WMO).



Petteri Taalas, a WMO főtitkára a szervezet közleményében kiemelte, hogy az évtizedek óta megrendezett, a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető nemzetközi konferenciák és a figyelemfelhívó tanulmányok százainak kiadása ellenére továbbra is "rossz irányba tart" a világ.



Ennek legfőbb bizonyítéka szerinte az, hogy a Földön mért legfontosabb üvegházhatású gáz, a szén-dioxid átlagos koncentrációja 2022-ben haladta meg először több mint 50 százalékkal az iparosodás korai szakaszában (1850-1900) mért értéket; továbbá az, hogy a szén-dioxid-kibocsátás az idén is tovább nőtt. Adataik szerint az egyéb üvegházhatású gázok, így metán és a nitrogén-oxid koncentrációja, illetve az emelkedésük is rekordszintet ért el 2022-ben.



Taalas hozzátette, hogy az ENSZ egy korábbi tanulmányának adatai szerint 2022-ben a Föld átlaghőmérséklete 1,15 Celsius-fokkal volt magasabb a 19. század második felének értékénél. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy egy ilyen mértékű szennyezettséggel és emelkedéssel nem tartható a 2015-ös párizsi klímaegyezmény vállallása, mely szerint a globális felmelegedés az iparosodás előtti szinthez képest nem haladhatja meg az 1,5 vagy szélsőséges esetben a 2 Celsius-fokot. Kiemelte, hogy amennyiben a célt nem sikerül tartani, még szélsőségesebb időjárásra, tehát intenzív hőségekre, a jéghegyek további olvadására, a tengerek vízszintjének emelkedésére, valamint a tengervíz további savasodására számíthat az emberiség.



A WMO főtitkára arra is figyelmeztetett, hogy a globális felmelegedésért leginkább, 64 százalékban felelős szén-dioxid kezelésére még akkor sincs "varázspálca", ha radikálisan lecsökken a kibocsátás; mivel ez a gáz lassan bomlik le, így sok évtizeden át lesz még jelen a légkörben, és hasonló a helyzet a kisebb jelentőségű metánnal is.