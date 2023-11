Sokkoló számok

Évente egymillió tonna műanyagadalék szivárog az óceánokba

Körülbelül egymillió tonna műanyagadalék szivárog az óceánokba évente - állapította meg egy svájci kutatóintézet.



Az Earth Action (EA) kedden adott közre egy felmérést arról, hogy a műanyagok előállítási, vagy fölhasználási folyamata során hozzáadott vegyianyagok milyen szintű szennyezést okozhatnak.



A felmérés kimutatta, hogy csak a csomagolásokból legalább 166 ezer tonna műanyagadalék kerül a tengerekbe, és az olyan hétköznapi termékek, mint a szövetanyagok vagy a gépjármű abroncsok miatt pedig akár 30 ezer tonnát meghaladó mennyiség is szivároghat a tengerekbe, óceánokba.



"Sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeket a vegyszereket hozzáadják a műanyagokhoz, és így bekerülnek az ökoszisztémába, beleértve a testünket is. Cselekednünk kell, méghozzá most!" - hívta fel a figyelmet Maria Westerbos, a Műanyagleves Alapítvány alapítója.



Az EA szerint a műanyagadalékok többsége szabályozatlan és nem esett át klinikai teszteken, és akár számos olyan egészségügyi problémával állhatnak kapcsolatban, mint például az elhízás, a termékenységi problémák és a rákos megbetegedések.



"A műanyagok nincsenek benne a periódusos rendszerben, mint a kobalt vagy a réz. Ezek vegyszerek elegyei, melyek közül a legtöbb súlyosan mérgező. Néhány évtized alatt a bolygó minden négyzetcentiméterét beszennyeztük műanyaggal, amelyek egyre fokozódó mennyiségben ömlenek a környezetbe" - hangoztatta Sian Sutherland, a Műanyagbolygó nevű civilszervezet társalapítója.



Az EA a termékek összetételét és a hulladékok hatékony kezelését illetően nagyobb átláthatóságot kér globális szinten.



Az EA az illetékesek számára több javaslatot is tett, a többi között arról, hogy a hulladék mennyiségének csökkentéséért könnyen újrahasznosítható vagy többször fölhasználható anyagokat alkalmazzanak, továbbá, hogy végezzenek további kutatásokat arról, hogy mikor és hogyan kerülnek a műanyagadalékok a környezetbe és az emberi szervezetbe.