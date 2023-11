Egyre csak nő és nő az áldozatok száma a nepáli földrengésben

Legalább 128 ember meghalt és több mint 140-en megsérültek, miután egy 6,4-es erősségű földrengés rázta meg Nepál egy távoli zónáját - közölték szombaton a hatóságok.



A nepáli Nemzeti Földrengésfigyelő és Kutatóközpont szerint a rengés epicentrumát a fővárostól, Katmandutól 500 kilométerre nyugatra fekvő Jajarkot körzetben lévő Ramidanda falu közelében mérték. Észak-India egyes részein, köztük a fővárosban, Újdelhiben is éreztek rengéseket.



Nepál több városi központját, köztük Bheri, Nalgad, Kushe, Barekot és Chedagadot különösen súlyosan érintette a földrengés - jelentette az ANI hírügynökség. Suresh Sunar kerületi vezető azt mondta, hogy a körzetben az összes biztonsági erőt mozgósították a keresési és mentési munkálatokra.



Pushpa Kamal Dahal nepáli miniszterelnök részvétét fejezte ki a halálos áldozatok miatt - közölte hivatala. Az ország összes biztonsági szervét mozgósította a sérültek azonnali mentésére és ellátására. Szombat reggel a katasztrófa helyszínére tartott.



Narendra Modi indiai miniszterelnök szombat reggel az X (korábban Twitter) oldalon kifejezte együttérzését a katasztrófa miatt. "Mélységesen elszomorított a nepáli földrengés okozta emberveszteség és károk. India szolidáris a nepáli néppel, és kész minden lehetséges segítséget megadni. Gondolataink a gyászoló családokkal vannak, és gyors felépülést kívánunk a sérülteknek" - írta.



Nepál különösen hajlamos a földrengésekre, mivel az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek közötti gerincen fekszik, amelyek folyamatosan elmozdulnak.



Az országot 2015-ben egy pusztító, 7,8-as erősségű rengés rázta meg, amely közel 9000 ember halálát okozta, és több mint félmillió otthont pusztított el. Tavaly hat ember halt meg, miután egy 5,6-es erősségű földrengés rázta meg Doti kerületet, Jajarkot közelében.

Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' leaves for earthquake-affected areas of the country.



