Riadókészültségben India, miután Zika-vírust találtak a szúnyogokban

Az indiai karnatakai egészségügyi minisztérium felszólította a lakosságot, hogy ne essenek pánikba, miután Chikkaballapura körzetben kimutatták a Zika-vírust egy szúnyogfajban.



A vírust az Aedes aegypti szúnyogokban mutatták ki, miután Chikkaballapura hat víztestéből mintákat gyűjtöttek és vizsgálatra küldtek.



A Zika-vírus felfedezését követően a karnatakai egészségügyi minisztérium csütörtökön ajánlást adott ki, amelyben arra szólította fel az embereket, hogy ne essenek feleslegesen pánikba, és láz esetén keressék fel a legközelebbi egészségügyi intézményt kezelés céljából.



A lakosságot arra kérték, hogy gondoskodjanak arról, hogy a házakban és azok környékén csökkentsék az Aedes aegypti szúnyogok szaporodási forrásait, és tartsák be az egészségügyi személyzet és az ASHA által az Aedes aegypti lárvák felmérése során adott utasításokat.



"Biztosítani kell az egyéni védőintézkedések alkalmazását, a testet teljesen eltakaró ruházat viselését és a napközben is háló alatt történő alvást" - áll a tanácsadásban.



Mik a Zika-vírus tünetei?

A Zika-vírus tünetei a 2-7 napig tartó, vörös szemmel járó láz, fejfájás, kiütések, izomfájdalom és ízületi fájdalom.



"A klinikai megbetegedés általában enyhe. A kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedés ritkán fordul elő, és a halálos kimenetelű megbetegedések is ritkák. A lázas és tüneteket mutató személyeknek fel kell keresniük a legközelebbi kórházat. Mivel a Zika-vírus okozta betegségre nincs gyógyszer, a kezelés tüneti" - áll a tanácsadásban.