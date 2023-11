Időjárás

Belgiumban és Hollandiában is halálos áldozatokat követelt a Ciarán nevű vihar

Fennakadást okoz a közlekedésben és halálos áldozatokat is követelt a Ciarán nevű vihar Belgiumban és Hollandiában, egy ötéves gyerek halálát letört faág okozta a belgiumi Gent egyik játszóterén - tájékoztatott a The Brussels Times című angol nyelvű belga napilap csütörtökön.



A hírportál beszámolója szerint két ember halálát okozta az óránként gyakran több mint 100 kilométeres sebességgel tomboló Ciarán nevű vihar Belgiumban. Az egyik áldozatra a nyugat belgiumi Gent belvárosában dőlt egy fa, társa lábát törte és egyéb súlyos sérüléseket szenvedett. Szintén Gentben egy ötéves gyermek halt meg, akire letört faág zuhant egy játszótéren. Ugyanekkor egy másik gyermek is megsérült - írták.



A La Libre Belgique című belga napilap internetes oldalán arról számolt be, hogy a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI) narancssárga riasztást adott ki az ország több régiójára. Kidőlt fákról és leszakadt ágakról érkeztek bejelentések Belgium egész területéről. Az utakra zuhant faágak, kidőlt közlekedési jelzőlámpák komoly közúti fennakadásokat okoznak, illetve utakat tesznek járhatatlanná. Számos vonat nem, vagy késéssel, illetve terelőúton közlekedik. A regionális repterek forgalmát a brüsszeli nemzetközi légikikötőre irányították át. Jelentős késésekről számoltak be a nemzetközi viszonylatban közlekedő repülőgépek esetében úgy a Zaventem, mint a Charleroi légikikötők. A vihar házak tetejét rongálta meg, több helyen letépte a napelemeket, a leszakadt villanyvezetékek számos településen áramkimaradásokat okoznak Belgium-szerte.



A brüsszeli tűzoltóság arról számolt be, hogy a nap folyamán mintegy 600 hívást kapott viharkárokkal kapcsolatban. Katasztrófa vagy jelentősebb sérülés ez idáig a belga fővárosban nem történt - írták.



Az NL Times című angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint kidőlt fa okozta egy járókelő halálát a Hollandia keleti felében található Venray városban. Az ország középső részén fekvő Apeldoorn településen biciklisre zuhant egy fa, a sérült nőt kórházban ápolják.



Az ország számos településén utcákat zártak le fakidőlés kockázata miatt. A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) narancssárga riasztást adott ki a tengerparti régiókra, de országosan arra kérte a lakosokat, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat. A szakszervezetek kérésére számos vállalat csütörtökre otthoni munkavégzést rendelt el. A viharos időjárás miatt csütörtökön több iskola is zárva maradt, több vonat és kompjárat nem közlekedik.

A KLM holland légitársaság megerősítette, hogy csütörtök déltől 18 óráig törölte az összes érkező és induló járatát a Ciarán vihar miatt. A járattörlések legkevesebb 200 induló és érkező repülőgépet érintettek. A légiközlekedés helyreállásáig jelentős késések várhatók - közölték. Járattörlések a rotterdami repülőteret is érintik - tették hozzá. A vihar miatt Rotterdam tengeri kikötője bezárta az összes konténerterminált. A nagyobb tengerjáró hajók a nyílt vízen várakoznak, az átrakodás egyelőre a kisebb terminálokon történik - tájékoztattak.