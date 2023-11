Háború

A harmadik világháború már elkezdődött

2023.11.01 ma.hu

A harmadik világháború már elkezdődött - jelentette ki Fjodor Lukjanov, Oroszország vezető külpolitikai szakértője. Az eddig "kellemetlen", de "kezelhető" világrend felbomlóban van, és jelenleg úgy tűnik, hogy nincs mechanizmus a konfliktusok megoldására, beleértve az Izrael és a Hamász között zajló eszkalációt is - véli.



Lukjanov, aki a Kül- és Védelempolitikai Tanács (SVOP) elnöke és az Oroszország a globális ügyekben című folyóirat főszerkesztője, a Komszomolszkaja Pravda című újságban múlt héten megjelent interjúban tette a megjegyzéseket.



Az utóbbi időben a világban régi, befagyott konfliktusok újbóli fellángolását tapasztaljuk - mondta Lukjanov, példaként említve a hegyi-karabahi ellenségeskedést, az orosz-ukrán szembenállást és az újabb közel-keleti eszkalációt.



A konfliktusok jelenleg zajló sorozata gyakorlatilag egy új világháborút jelent, amely úgy tűnik, jelentősen különbözik a 20. század két globális konfliktusától - vetette fel Lukjanov, aki egyben a Valdai Nemzetközi Vitaklub kutatási igazgatója is.



A konfliktusok láncolata az egész világot érinti. Valójában a harmadik világháború már folyamatban van. Ilyen értelemben még mindig jobb, mint a 20. században lezajlott háborúk, de kevés az öröm.



"Ösztönösen arra számítunk, hogy a háború ugyanúgy kezdődik, mint a Nagy Háború vagy a második világháború. De ilyen háborúkra valószínűleg már nem kerül sor - elvégre vannak atomfegyverek, amelyek még mindig sokakat visszatartanak" - mondta a szakértő.



A közel-keleti eszkaláció nem az utolsó konfliktus, hamarosan világszerte további ellenségeskedések várhatóak - és úgy tűnik, most senki sem képes megállítani őket - figyelmeztetett a szakértő is.



"Bomlik a nemzetközi rend. A Közel-Keleten már korábban is kitörtek háborúk, de a Szovjetunió és az USA közbelépett, és a következőig eloltotta őket, de most nem látok ideiglenes rendezési mechanizmust” – mondta Lukjanov.



Megjegyezte, hogy a Hamász palesztin fegyveres csoport láthatóan a "megfelelő" pillanatot választotta Izrael lecsapására, tekintettel arra, hogy az országban több mint egy éve "tartós belső káosz" van.