Világvége

A földrengés-sorozat aggodalomra ad okot Izland következő vulkánkitörésével kapcsolatban

Az ország - amely a Közép-Atlanti-gerinc tetején fekszik - két tektonikus lemez között húzódik, így a szeizmikus és vulkanikus aktivitás melegágya.

Bár a földrengések gyakoriak Izlandon, az ország meteorológiai hivatala (IMO) pénteken arról számolt be, hogy az utóbbi időben a szokásosnál is aktívabbak voltak a mozgások.



A hivatal szerint az északi szigetország délnyugati részén fekvő Reykjanes-félszigeten az elmúlt három napban "szeizmikus földrengésraj" volt tapasztalható, és a "raj" kezdete óta legalább 5800 földrengést regisztráltak.



"Ezek a földrengések figyelmeztető jelek, egy hosszabb távú történet részei, amelyről tudjuk, hogy a következő vulkánkitörés első szakaszába lépünk" - mondta Matthew Roberts, az IMO szolgáltatási és kutatási részlegének vezetője.



Roberts úgy véli, hogy a földrengéseket a hosszú távon felhalmozódott magma okozza, amely egyre nagyobb nyomást fejt ki, és most a felszín felé sodródik. Hozzátette, hogy a földrengések mélysége mindössze 5 kilométerrel a Föld felszíne alatt van.



A hivatal arról számolt be, hogy a rengések túlnyomó többsége 2,0 erősség alatti volt, de két újabb rengést 4,0 erősség felett mértek. A csütörtökön regisztrált rengés 4,5-es erősségű volt, Grindavík halászvárostól északra, ahol mintegy 2000 ember él.



A Reykjanes-félszigeten az év elején már volt egy vulkánkitörés, miután intenzív földrengéses tevékenységet követően 2021 óta már a harmadik ilyen esemény történt a térségben.



"Az én szemszögemből, mint tudós, és mint valaki, aki nagyon közelről követi ezt a tevékenységet, azt mondanám, hogy egy kitörés a következő 12 hónapon belül valószínű" - mondta Roberts.



A helyi hatóságok azonban nem akarnak ilyen sokáig várni - Izland országos rendőrfőkapitánya nemrég polgári védelmi "bizonytalansági szintet" hirdetett ki, amely arra ösztönzi a lakosokat, hogy készüljenek fel a komolyabb földrengésekre az otthonukban lévő tárgyak biztosításával, és legyenek óvatosak azokon a területeken, ahol sziklaomlás történhet.