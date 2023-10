Katasztrófa

Tovább nőtt az Otis hurrikán halálos áldozatainak száma Mexikóban

Negyvennyolcra emelkedett az Otis hurrikán halálos áldozatainak száma Mexikó nyugati partvidékén, 36 embert még mindig keresnek - jelentette be a latin-amerikai ország kormánya helyi idő szerint vasárnap.



A védelmi minisztérium bejelentette, hogy a hurrikán sújtotta Acapulco térségében katonák is segítenek az élelmiszersegélyek és az ivóvíz elosztásában. A tájékoztatás szerint a hadsereg 40 tonnányi segélycsomagot juttatott légi úton az érintett területre, a vöröskereszt pedig 75 tonnát.



Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök vasárnap ellátogatott a hurrikán sújtotta területre és találkozott helyi tisztségviselőkkel is. Elmondta, hogy a térségben az áramellátás várhatóan helyi idő szerint hétfő este helyreáll.



Az államfő egyébként azt vetette ellenfelei szemére - akiket keselyűknek nevezett -, hogy "felnagyítják a hurrikán okozta károkat", beleértve a halálos áldozatok számát is, hogy megnehezítsék indulását a jövő évi elnökválasztáson.



Az Otis a múlt hét kedden csapott le a partvidékre, rendkívül veszélyes, 5-ös kategóriájú hurrikán erejével, amelynek tartós szélsebessége csaknem óránkénti 270 kilométer volt, széllökései pedig elérték az óránkénti 330 kilométert. Ezt követően a szárazföld felett veszített erejéből, és végül eloszlott.



A hurrikán által sújtott térségekben elharapódzott a lopás és fosztogatás, az ott élők pedig azzal vádolták a kormányt, hogy nem küldött elég segélyszállítmányt az érintett területekre.



Az előzetes felmérések szerint az Otis több mint 270 ezer otthonban tett kárt, és a turisták körében népszerű térségben lévő szállodák több mint 80 százaléka is megrongálódott. Előzetes becslések szerint a hurrikán 15 milliárd dollár kárt okozhatott a területen.