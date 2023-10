Forgószél

Rémálom - pár óra alatt bőszült végzetessé a hurrikán Mexikónál - képek

Satellite loop of Hurricane Otis explosively intensifying from a tropical storm to a category 5 hurricane in less than 24 hours, courtesy of the GOES-18 satellite mesoscale floater: pic.twitter.com/ZRxtWBhZ80 — Tomer Burg (@burgwx) October 25, 2023

Az Otis hurrikán szerdán 5-ös kategóriájú ciklonként érte el Mexikó nyugati részét, és Acapulco közelében ért partot óránkénti 265 kilométeres tartós széllel. Alig 24 órával korábban a vihar 1-es kategóriájú volt, mindössze 120 km/órás széllel.



Az Otis gyors erősödését a Mexikó nyugati partjainál lévő meleg csendes-óceáni vizekben az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont "rémálomszerű forgatókönyvként" jellemezte, megjegyezve, hogy eddig csak egyetlen másik vihar esetében figyeltek meg ilyen gyors erősödést: A Patricia hurrikánnál 2015-ben.



Miközben Otis Guerrero állam felé közeledett, a hatóságok több száz menedékhelyet készítettek elő a kitelepítettek fogadására, Mexikóváros pedig 8000 katonát mozgósított a térségbe, hogy segítsen a mentési és helyreállítási munkálatokban.



Néhány órával a partot érés után azonban az Otis trópusi viharrá gyengült 100 km/órás széllel, miután áthaladt a Sierra Madre del Sur hegységen, de a töménytelen mennyiségű eső így sem maradt el, egyes területeken akár 20 centiméternyi eső is hullhatott.



A közösségi médiában Acapulcóból közzétett felvételek azt mutatják, hogy a 687 000 lakosú üdülőváros súlyos károkat szenvedett a ciklon miatt. A város ikonikus Miguel Alemán tengerparti sugárútját kitépett fák és a közeli épületek törmelékei borították, és széleskörű áradások áztatták a térséget.



A mexikói kormány szerint a régióba irányuló segítségnyújtási erőfeszítéseket meghiúsították az acapulcói repülőtéren keletkezett károk. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a partotérést követően több órán keresztül "teljesen megszakadt a kommunikáció", és Guerrero államban szinte teljesen megszűnt az áramszolgáltatás.

Destruction in #Acapulco , #Mexico 🇲🇽 #HurricaneOtis made landfall on the coast of Acapulco with winds of 165mph (cat 5), becoming the most intense hurricane in the history of Mexico. #Otis set a record for intensification, in 24 hours, it went from a storm with winds of 50 mph... pic.twitter.com/ttxHrFbshN — Shadab Javed (@JShadab1) October 25, 2023