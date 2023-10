Időjárás

Tombol a Babet vihar Skóciában, már halálos áldozat is van - videó

Egy nő életét vesztette, több száz ház lakóit evakuálni kellett, és ezrek maradtak áram nélkül a Skóciára lecsapó Babet vihar miatt, amely áradásokat is okozott. 2023.10.20 08:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Humza Yousaf skót miniszterelnök részvétét fejezte ki az 57 éves nő halála miatt, akinek holttestét csütörtök délután találták meg a megáradt Lee folyóban, Skócia keleti részén, Glan Esknél.



A parti őrség és a tűzoltóság házról házra járva próbálta meggyőzni a Brechin településen lakókat, hogy hagyják el otthonukat, miután a biztonságuk érdekében mintegy négyszáz ház evakuálását rendelték el.



A skót környezetvédelmi hivatal figyelmeztetést adott ki amiatt, hogy mindeddig példátlan mértékben, a rendes vízállásánál akár öt méterrel magasabbra is nőhet az Esk folyó vízszintje. A hivatal a súlyos áradások miatt Angusra, Brechinre és a szomszédos Finavonra, valamint Tannadice-re adott ki riasztást, továbbá Marykirk és Aberdeenshire lakóit is figyelmeztették.



A csütörtöki rendkívüli felhőszakadás miatt Skóciában több mint 20 ezer háztartás maradt áram nélkül, főként Aberdeenshire-ben és Angusban - közölte a helyi áramszolgáltató hozzátéve, hogy estére csaknem 18 500 háztartásban sikerült helyreállítani a szolgáltatást.



A viharos időjárás miatt Angusban bezárták az iskolákat, Aberdeenshire-ben pedig törölték a temetéseket.



Az Aberdeenshire-ben lévő Stonehavennél hétméteres hullámok ostromolták a partot, és a helyi tanács figyelmeztette a lakosságot: álljon készen arra, hogy esetleg el kell hagynia otthonát.



Csütörtökön vörös fokozatú riasztást adtak ki az illetékes hatóságok az Egyesült Királyság egyes részeire - főleg Kelet-Skóciára - a várható erős széllökések és villámárvizek miatt. A szombatig érvényes figyelmeztetés szerint az egyhavi mennyiségnek megfelelő várható csapadék és a nyomában keletkező árvíz akár napokra is elvághat a külvilágtól egyes településeket.



A meteorológiai szolgálat szerint több napon át akár napi 200-250 milliméter eső is eshet Skócia keleti részén.