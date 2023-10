Világvége

Az emberek 50 év múlva is szenet használnak majd

A tűzifa és a szén még évtizedekig fűteni fogja az otthonokat, de az energiaellátásban való részesedésük csökkenni fog - mondta Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a Soloviev LIVE TV közösségi médiacsatornának adott interjúban hétfőn.



A következő fél évszázad energetikai környezetéről kérdezve a magas rangú kormánytisztviselő azt is megjósolta, hogy "a vízenergia így vagy úgy, de megmarad".



"A hagyományos szénhidrogén-energiaforrások jelentéktelen hányada is megmarad" - jegyezte meg Novak, aki energiaügyi miniszter is volt. "Még a szén és a tűzifa is felhasználásra kerül az olajjal és a gázzal együtt, bár arányuk csökkenni fog".



Hangsúlyozta, hogy az EU jelenleg visszatér a széntüzelésű energiatermeléshez az orosz gázról való lemondásra vonatkozó "hatástalan és ésszerűtlen döntések" miatt, amelyet "rendkívül környezetbarát, olcsó és megbízható erőforrásnak" nevezett.



Novak szerint a következő években növekedni fog a nap- és szélenergia-termelésen alapuló új energiakapacitások bevezetése.



A miniszterelnök-helyettes tavaly azt mondta, hogy Moszkva a Moszkva ellen bevezetett nyugati szankciók miatt több mint 25 millió tonna orosz szén szállítását irányítja át az EU-ból Ázsiába.



Kína az orosz szén egyik fő vásárlójává vált, miután az Európai Unió tavaly teljesen leállította a nyersanyag Oroszországtól való beszerzését.



Az Európai Bizottság akkor úgy becsülte, hogy az embargó az összes orosz szénkivitel negyedét érinti, amelynek értéke évente több mint 8 milliárd dollár. Tavaly Oroszország több mint hétmillió tonna szenet szállított Kínába.



Májusban a Szibériai Szénenergia Vállalat, Oroszország legnagyobb szénszállítója bejelentette, hogy háromszorosára kívánja növelni a szomszédos államba irányuló szállításokat. A vállalat arra számít, hogy idén akár 20 millió tonna szenet is szállíthat Kínába.