Földmozgás

Afganisztánt újabb erős földrengés rázta meg - videó

6,3-as erősségű földrengés rázta meg vasárnap Afganisztán nyugati részét - közölte az amerikai földtani intézet (USGS), amely a legutóbbi a Herat tartományt sújtó rengések sorában, ahol egész falvak pusztultak el és több mint 2000 ember halt meg.



Az USGS szerint a vasárnap reggeli epicentrum 34 kilométerre volt a nyugati tartományi fővárostól, Heráttól, és mintegy nyolc kilométeres mélységben volt. Az 5,5-ös erősségű utórengés 20 perccel később következett be - tette hozzá az USGS.



A Save the Children nemzetközi humanitárius segélyszervezet szerint négy ember halálát erősítették meg, és az Associated Press szerint eddig 153-an jelentkeztek kezelésre Herat regionális kórházában.



Yahya Kalilah, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) afganisztáni vezetője az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy a vasárnapi földrengés áldozatainak száma alacsonyabb lehet, mert az érintett területen sokan már kint alszanak sátrakban.



"Pszichológiai szempontból az emberek pánikba estek és traumatizáltak" - mondta Kalilah. "Az emberek nem érzik magukat biztonságban. Biztosíthatom önöket 100%-osan, senki sem fog a házában aludni".



Mohammad Zahir Noorzai, a Herat tartományban működő sürgősségi segélycsapat vezetője azonban azt mondta, hogy az áldozatok száma valószínűleg emelkedni fog, mivel a mentőalakulatoknak még el kell érniük az összes érintett területet - írja a Sky News.



A vasárnapi földrengés következtében a Herat tartományban található Rabat Sangi beludzs területen nagymértékű pusztítás történt - jelentette az Associated Press, hozzátéve, hogy több falu is megsemmisült.



A rengéshullámok Afganisztánnak ugyanazt a térségét érték, amelyet a múlt héten nagy földrengés sújtott, amely tálib tisztviselők szerint mintegy 2000 ember halálát okozta, és Heratban egész falvakat tett a földdel egyenlővé. Az életüket vesztettek 90 százaléka nő és gyermek volt - közölte csütörtökön az UNICEF.



"A nők és a gyerekek gyakran otthon vannak, a háztartást vezetik és a gyerekeket gondozzák, így amikor az építmények összeomlanak, ők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve" - mondta az UNICEF munkatársa, Siddig Ibrahim a múlt héten.



A földrengések első sorozatában vályogtégla házak százai semmisültek meg. Iskolák, klinikák és más létesítmények is a földdel egyenlővé váltak. A vidéki Zenda Jan körzetben legalább hat falu teljesen eltűnt.

Third Earthquake of magnitude 6.3 in less than a week occurred in western #Afghanistan today morning. The previous 2 caused 3K+ deaths, 7K+ injuries in Afghanistan. May Allah Forgive Us All.#earthquake #AfghanistanEarthquake #Team_Defenders pic.twitter.com/KoXY9pFeOM — Usman Qayyum (@IamUsmanAQ) October 15, 2023