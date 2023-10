Világvége

Több száz halott - súlyos betegség kitörésével küzd az afrikai ország

Nigéria diftériajárvánnyal küzd, amely több mint 600 ember halálát okozta, többségük gyermek - közölték a hatóságok. A fertőzött kiskorúak közül sokan nem voltak beoltva.



Több csütörtöki jelentés szerint jelenleg 14 ezer gyanús eset van, ami kétszerese annak, amit a nigériai járványügyi és betegségmegelőzési központ a múlt hónapban regisztrált.



A tavaly decemberben kezdődött járvány az ország 36 államából 19-et, valamint a szövetségi fővárost, Abuját érintette. Az epicentrum az észak-nigériai Kano állam, ahol több mint 500 halálesetet jegyeztek fel.



A diftéria rendkívül fertőző, az orrot és a torkot érinti. A tünetek általában fokozatosan jelentkeznek, torokfájással és lázzal kezdődnek.



Súlyos esetekben a baktériumok toxint termelnek, amely vastag szürke vagy fehér foltot okoz a torok hátsó részén, amely elzárhatja a légutakat.



Dr. Faisal Shuaib, a Nemzeti Alapellátás-fejlesztési Ügynökség vezetője, aki szerdán meglátogatott egy diftériás izolációs központot Kano városában, azt mondta, hogy nyugtalanító, hogy kisgyermekek szenvednek egy "teljesen megelőzhető betegségben".



Shuaib hozzátette, hogy az intézkedések, köztük a kontaktok felkutatása hozzájárult a megbetegedések számának csökkenéséhez.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a nem megfelelő tesztelés és az, hogy egyes betegek nem jelentették tüneteiket, azt jelenti, hogy nehéz pontosan nyomon követni a fertőzési arányokat.



A szervezet hangsúlyozta, hogy az immunizálás a leghatékonyabb módja a válság kezelésének, és felszólította az oltatlan vagy részben oltott gyermekekkel rendelkező szülőket, hogy keressék fel a legközelebbi egészségügyi klinikákat.



A WHO szerint a nigériaiaknak csak 57%-a kapta meg a pentavalens vakcinát, amely öt életveszélyes betegség, köztük a diftéria ellen véd. Hozzátette, hogy "a közösség védelmének biztosítása érdekében 80-85%-os oltási lefedettséget kell fenntartani".



A legutóbbi jelentős diftériajárvány 2011-ben tört ki Nigériában, amikor Borno államban 21 ember vesztette életét és 98-an fertőződtek meg - jelentette a WHO.