Háború

A civilek megcsonkítására alkalmas lőszereket lőttek ki Gáza város felett és Libanonban - Human Rights Watch

A Human Rights Watch (HRW) arról számolt be, hogy igazolt videókkal rendelkezik arról, miszerint Izrael vitatott fehér foszforos lőszereket vetett be, többek között Gáza város felett, a Hamásszal folyó konfrontáció közepette. Az anyag gyújtóhatást fejt ki, és ha sűrűn lakott területek fölött lövik ki, akkor a polgári lakosságot válogatás nélkül veszélyezteti.



Az izraeli hadsereg szerdán 155 milliméteres légvédelmi tüzérségi lövedékeket lőtt ki Gáza kikötője fölött, kedden pedig két vidéki helyszín fölött a libanoni határvidéken - jelentette csütörtökön a nemzetközi szervezet. A szervezet elemezte az incidensekről készült videofelvételeket, és szemtanúkat hallgatott meg, hogy megerősítse a használt fegyverek jellegét. A fehér foszfor bevetése Gázában különösen aggasztó, mivel veszélyezteti a térségben élő civileket - jegyezte meg a megfigyelőszervezet.



"Bármikor, amikor fehér foszfort használnak zsúfolt polgári területeken, az kínzó égési sérülések és életre szóló szenvedés nagy kockázatát jelenti" - mondta Lama Fakih, a Human Rights Watch közel-keleti és észak-afrikai igazgatója.



"A fehér foszfor törvénytelenül válogatás nélküli, amikor lakott városi területeken légibombázzák, ahol leégetheti a házakat és súlyos károkat okozhat a civileknek" - tette hozzá.



A vegyület a levegőben lévő oxigénnel érintkezve meggyullad, és bűzös, sűrű füstöt termel. A fehér foszfort tartalmazó lőszereket jelzésére vagy füstfüggöny előállítására lehet használni.



A robbanás alá került személy mély kémiai és hőégési sérüléseket szenvedhet, míg a fehér foszfor a véráramba jutva súlyos állapotokat okozhat - hangsúlyozta a HRW. A sérülések akkor is hajlamosak újra begyulladni, amikor a seb ismét oxigénnek van kitéve, például a kötszerek cseréjekor.



Izrael több tucat fehérfoszforos lőszert vetett be egy korábbi hadművelet során 2008-2009-ben, ami nemzetközi felháborodást váltott ki. 2013-ban, amikor az izraeli Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálta az ilyen fegyverek gázai alkalmazásával kapcsolatos panaszt, a hadsereg ígéretet tett arra, hogy többé nem fogja használni ezeket lakott területeken, és csak bizonyos különleges helyzetekben lehet kivételt tenni.



A HRW sürgette az Izraeli Védelmi Erőket, hogy olyan füstgránátokat használjanak, amelyek nem tartalmaznak fehér foszfort, megjegyezve, hogy néhány helyi cég gyárt ilyeneket. Az izraeli hadsereg nem kommentálta a vádakat, amelyeket először a palesztin hatóságok tettek közzé kedden.



Izrael a Hamász fegyveres csoport múlt heti halálos támadásának megtorlásaként ostromolta a Gázai övezetet, amely az ország biztonságának öt évtized óta a legsúlyosabb megsértése volt. A rajtaütések és az egyidejű rakétatámadások több mint 1300 halálos áldozatot követeltek, miközben több tucat izraeli túszul esett. Az izraeli kormány hadat üzent a Hamásznak, és kijelentette, hogy annak teljes megsemmisítésére törekszik.